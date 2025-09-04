Что пошло не так: почему Уиткофф оставил заседание "коалиции решительных" одним из первых

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф пробыл на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце всего около 45 минут и покинул её в соответствии с запланированным графиком.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Уиткофф присоединился к заседанию "коалиции решительных" и покинул Елисейский дворец примерно через 45 минут после его начала.

В Елисейском дворце сообщили, что такой ход событий был запланирован и нечего неожиданного не произошло.

"Господин Уиткофф принял участие в части работы "коалиции решительных" и выступил перед присутствующими лидерами государств и правительств. Он должен был покинуть заседание ради другой встречи", – прокомментировали в офисе Макрона.

Якобы во время созвона с президентом США Дональдом Трампом Уиткофф должен вновь присутствовать.

