Что получила жена Билла Гейтса после развода

После громкого развода жена основателя компании Microsoft Билла Гейтса Мелинда получила некоторое состояние. Об его размере сообщают в издании Bloomberg.

Развод Гейтса: что получила жена миллиардера после разрыва. Фото: kod.ru

Как передает ресурс, после развода Мелинда Гейтс получила акции на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

"Инвестиционная компания Cascade Investment, создана Биллом Гейтсом, передала акции фирмы Deere & Co Мелинде Френч Гейтс, в результате чего общая сумма, которую она получила с момента объявления о разводе в этом месяце, превысила 3 ​​миллиарда долларов США", — говорится в самом сообщении.

Как известно, компания Deere & Co производит сельскохозяйственную технику, строительную и лесохозяйственную технику, двигатели и трансмиссии. Она была одним из крупнейших активов Билла Гейтса.

В 2019 году Deere & Co заняла 87-е место в национальном рейтинге "Fortune 500" и 329-е место в "Fortune Global 500".

Компания более известная под торговой маркой John Deere.

Напомним, что Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили о расторжении брака после почти 30 лет совместной жизни. Супруги не считают возможным "дальнейший рост как пары". Однако разведенные продолжат совместно работать в рамках созданного ими благотворительного фонда. Среди возможных причин разрыва — сотрудничество Билла Гейтса с американским миллионером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии. Подробности читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Xiaomi опубликовала в Twitter неоднозначную рекламу смартфона Mi 11 с упоминанием развода Билла Гейтса с женой. Компанию раскритиковали за неудачный маркетинговый ход, и реклама была удалена. Однако люди успели сделать ее скриншоты. Посмотреть можно в нашем материале.

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