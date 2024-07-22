Что означает реструктуризация долга Украины: действительно ли дефолт отменяется

Украина договорилась с держателями еврооблигаций по реструктуризации внешнего долга. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко. Соглашение обеспечит экономию 11,4 млрд долларов США на обслуживании долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит 22,75 млрд долларов США. Это освободит финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы, подчеркнул министр. Что это значит? Действительно ли это решение поможет Украине избежать дефолта? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Доллары. Фото: из открытых источников

Украина продолжит развиваться

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что договоренность о реструктуризации внешнего долга означает, что нам не нужно будет платить деньги по еврооблигациям прямо в этом или в следующем году.

"Это означает, что эти платежки перенесены на 2029-2033 годы и в принципе этим переносом несколько изменяются условия, но они изменяются не критично. То есть, нагрузка именно на этот год, которая очень сложная и очень высокая, смягчена. И реально здесь нет каких-либо предпосылок того, что Украина не сможет платить, а, если не сможет платить, то наступает дефолт. То есть действительно угроза дефолта была, и теперь она, по крайней мере, ликвидирована в той форме, в которой она была и это безусловно положительно. Ведь Украина продолжает развиваться. Страна продолжает обслуживать свой внешний долг. Мы продолжаем иметь возможность принимать новые обязательства. Потому что, если в стране дефолт, то ей никто ничего больше не будет давать. А в данном случае Украина может принимать следующие облигации. Да, можно говорить, что можно было бы поступить по-другому, но в принципе решение положительное. Из него следует, что уменьшится нагрузка на доходную часть бюджета, снизится нагрузка на расходную часть бюджета", – говорит эксперт.

Алексей Плотников отметил положительный момент, что именно сейчас принято такое положительное решение, что однозначно отразится на нашей экономике. К тому же внешние поступления снова могут беспрепятственно поступать. Речь о грантах, иностранной помощи.

"Конечно, это также повлияет на то, что не будет так стремительно обесцениваться гривна. Спрос на иностранную валюту должен уменьшиться", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Будут выпущены новые бонды погашением тела 2029-2036 года

Экономический эксперт Даниил Монин обратил внимание, что прежде, чем комментировать это решение, нужно знать все составляющие подписанного соглашения, надо понимать, что в нем прописано, а подробной информации пока в открытом доступе не так много.

" Но из той информации, которая есть, можно сказать, что будут выпущены новые бонды погашением тела 2029-2036 года. Кроме того, будут снижены проценты и вместо 150 млрд гривен в 2024 году, скорее всего, нужно будет заплатить 1.75% от 40% 23.4 млрд долларов – около 160 млн долларов", – отметил эксперт.

В итоге, отмечает Данило Монин, 23.4 млрд. долга будет обменено на 9.36 млрд. купонов серии А и 5.38 млрд. серии B. Общая сумма списания долгов – 37%.

"Но, если номинальный ВВП больше прогнозного в 2028 году, а вероятность этого я оцениваю практически на уровне 100%, то Украине необходимо будет еще уплатить тело 12% от 23.4 млрд. Это еще 2.8 млрд долларов тела зависимых от роста облигаций с погашением в 2035 -2036", – прокомментировал эксперт.

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