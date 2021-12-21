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Что ответил президент на петиции по отмене карантина и вакцинации от COVID-19

На петиции украинцев об отмене обязательной вакцинации дан ответ

сегодня, 08:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Что ответил президент на петиции по отмене карантина и вакцинации от COVID-19

Петиция о прекращении карантина набрали нужное количество голосов, фото из открытых источников

Петиция об отмене карантина и вакцинации набрала более 25 тысяч голосов, ее рассмотрел глава государства и дал ответ. Речь идет о петиции №22/123656-эп "Полная отмена карантина и добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19".

В ответе указана ссылка на положения Конституции, законодательство, постановление Правительства от 9 декабря 2020 г. № 1236 "Об установлении карантина и внедрении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", решение СНБО, распоряжение Кабмина от 12.04.2021 №340 "Об утверждении Национального плана вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на период до 31 декабря 2021 года".

Законодательство предусматривает охрану здоровья и проведение профилактических мероприятий. Согласно законам, относительно особо опасных инфекционных заболеваниях проводятся обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия (часть 2 статьи 30 Основ законодательства Украины о здравоохранении).

Также в законах "О защите населения от инфекционных болезней" и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" прописан порядок применения обязательных прививок против инфекционных болезней к людям определенных профессий и на определенных территориях для предотвращения эпидемии.

Статья 41 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает наказание в отношении лиц, нарушающих законодательство о защите населения от распространения инфекций. Таким образом, вакцинация граждан и карантинные меры прописаны в нормах законодательства о защите здоровья населения.

Как сообщал портал "Комментарии", Omicron быстро распространяется и заражает вакцинированных.


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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/123656
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