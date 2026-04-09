Что общего между Минскими соглашениями и перемирием между США и Ираном: чем все закончится

Противоречивая и хаотическая история с перемирием между США и Ираном очень напоминает нашу печальную историю с Минскими соглашениями. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.

"Во-первых, каждая из сторон по своему толкует соглашение о перемирии. Так было и у нас с Минскими соглашениями. Во-вторых, уже в первый день этого перемирия начались его нарушения. Тоже знакомая нам история. Сразу отмечу, что эпизодические нарушения любого перемирия почти неизбежны, о чем свидетельствует исторический и международный опыт. Но для выполнения соглашения о перемирии есть и более серьезные потенциальные препятствия", – отметил эксперт.

По его словам, главная проблема – это готовность Корпуса стражей исламской революции (КСИР), или отдельных его представителей, выполнять условия этого перемирия. В КСИРе немало фанатиков и тех, кто не хочет прекращать эту войну. И именно они, а также проблемы с управляемостью административно-политической системы Ирана являются главной проблемой для выполнения соглашения о перемирии. Другая проблема – Израиль, не желающий прекращать свою военную операцию в Ливане. А это также ставит под угрозу исполнение соглашения о перемирии между США и Ираном.

Аналитик отмечает, что продолжая параллели с Минскими соглашениями, подобным образом может развиваться и история с выполнением соглашения о перемирии между США и Ираном.

По словам эксперта, большинство международного сообщества очень заинтересовано в том, чтобы это соглашение все же заработало. Многое зависит от того, удастся ли начать прямые мирные переговоры, запланированные на 10 апреля в Пакистане. Мирный процесс на Ближнем Востоке, который пытаются начать, очень шаткий. Его попытаются удержать и продолжить, но окончить эту войну будет очень не просто.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что соглашение о прекращении огня из США "неразумно" и не может быть реализовано в нынешнем виде.



