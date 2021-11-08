Что нужно для вакцинации подростков и как она происходит

Вакцинацию несовершеннолетним проводят в присутствии родителей и при определенных условиях. Об этом известно из программы "Вакцинация детей COVID-19" на 24 канале.

Детям делают укол в присутствии взрослых, фото из открытых источников

Во-первых, родители должны предоставить справку о профилактических прививках по возрасту, которые ребенок прошел. Если подросток не получил какую-либо из вакцин, например, от кори, то сначала нужно сделать этот укол в кабинете прививок, а затем от COVID-19. Справка выдается семейным врачом, с которым подписана декларация.



Перед вакцинацией родители или опекуны подписывают информированное согласие о прививках. Затем медики обследуют ребенка: меряют температуру тела и проверяют горло. Детям колят вакцину Pfizer и такую же дозу, как и взрослым. Подросткам тоже нужно сделать две прививки.

После укола ребенок с родителями полчаса находятся под наблюдением врачей. Ведь аллергические реакции проявляются в течение нескольких минут.

Ранее вакцинировали детей, имеющих тяжелые болезни, и тех, которые перенесли трансплантацию органов. Однако уже две недели вакцинируют всех желающих с 12 до 17 лет. Однако медики говорят, что очереди с детьми за прививками не стоят.

По словам директора по материнству медучреждения №5 во Львове Ирины Полюги, подростковый возраст — это тогда, когда человек имеет уязвимый иммунитет из-за гормонального развития.

Напомним, что детский сертификат о вакцинации родители могут скачать в Дии. Для этого нужно внести в приложение данные из свидетельства о рождении ребенка.



Как сообщал портал "Комментарии", известно в какой области больше всего вакцинировалось учителей и сколько школ обучают очно. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет. Отметим, что в некоторых регионах школьники еще не вышли из каникул.



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