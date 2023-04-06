Что нового на украинском рынке подержанных авто

В марте украинский автопарк пополнили 14,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 6% больше, чем в феврале, сообщает Укравтопром, пишут "Комментарии".



Названы самые популярные б/у авто Марта в Украине

Наиболее популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В течение месяца на украинские номера перешли 1155 автомобилей этой модели. Второй результат у Volkswagen Golf – 1 030 шт. На третьем месте Skoda Octavia – 820 шт. Также в ТОП-5 месяце остались Volkswagen Passat (641 шт.) и Ford Focus (384 шт.).

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Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в первом месяце весны 2023 года на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Mercedes-Benz S-класса 1993 года выпуска.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили почти 39,2 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, что в три с половиной раза больше реализации новых машин за тот же период.

К слову, около 70% инструкторов считают, что подростки более восприимчивы к новым знаниям и большинство родителей с этим согласны. В то же время, почти 82% из них считают, что начинать учиться управлять автомобилем можно уже с 10 лет. Также идеальным для обучения возраст от 10 до 17 лет считают 84% начинающих водителей.

В Украине в 16 лет можно получить только права категории А (управление мотоциклами). Водительские удостоверения категорий В (легковые автомобили) и С (грузовые автомобили) выдаются только после 18 лет, но пойти учиться можно уже в 16 лет.

Напомним, "Комментарии" писали, что из-за нестабильной ситуации с электроэнергией в Украине пошли вниз продажи новых и подержанных гибридных авто. Хотя еще раньше такие автомобили пользовались большим спросом среди краян.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, из каких стран в прошлом году завезли самое большое количество автомобилей в Украину.

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