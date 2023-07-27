Что не так с продажей Усть-Дунайского порта – кто заплатит за ошибки миллионы

В ряде СМИ появилась информация о том, что приватизацию Усть-Дунайского порта могут отменить из-за ошибок ФГИУ при подготовке его к продаже. Винницкая компания "Эликсир Украина", которая еще в начале 2023 года приобрела на аукционе ГП “МТП Усть-Дунайск”, расположенный на крайнем юге Одесской области, до сих пор не приняла объект в эксплуатацию. Угрозу срыва масштабного инвестиционного проекта заинтересованные стороны трактуют по-разному – от непрофессиональных действий Фонда государственного имущества Украины до внутреннего конфликта между конкурирующими портовыми операторами, работающими в порту. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в журналистском расследовании сайта "ElitExpert".

Продажа Усть-Дунайского порта. Фото: из открытых источников

В настоящее время на территории “портового пункта Килия” Усть-Дунайского порта ведут свою хозяйственную деятельность три портовых оператора — ГП МТП “Усть-Дунайск”, ООО “Краншип” группы компаний “Трансшип” и ООО “Зерновой терминал Килия” (ООО “ЗТК”). Однако при продаже не были учтены их интересы – получается, их просто переехала властная машина.

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Между тем, целостный имущественный комплекс порта находится в общей долевой собственности между ФГИУ и ООО "Морской порт Дунай Килия" (ООО "МПДК"), аффилированным с портовым оператором ООО "ЗТК", в следующих долях: 94/100 доли комплекса зданий и сооружений государственной собственности находятся на балансе ГП "МТП Усть-Дунайск", а 6/100 доли комплекса зданий и сооружений находятся в собственности ООО "МПДК" и в аренде ООО "ЗТК".

Кроме этого, с 2003 года ООО "ЗТК" имеет на территории “портового пункта Килия” в частной собственности дворовые сооружения, а именно: ангар "Ч", весовую "С", зерноперерабатывающий комплекс "Ц", что также неоднократно подтверждалось в суде — решениями Хозяйственного суда Одесской области №№ 916/2514/21, 916/2925/21 и 916/1828/22, которые вступили в законную силу, согласно постановлениям апелляционных судебных инстанций.

Ситуации с имуществом ООО “ЗТК” удивляет тем, что ФГИУ не претендует и не продает объекты ООО “ЗТК” с аукциона, что также подтверждается договором купли-продажи с ООО “Эликсир Украина”, однако эти объекты, согласно Реестру, входят в долю 94/100 комплекса строений порта! То есть, по непонятным причинам имущество ООО “ЗТК” сначала вошло в долю 94/100, а затем, при подготовке порта к приватизации, не было исключено из Реестра.

Таким образом, публично задекларировав, что с аукциона продается весь имущественный комплекс порта, и устроив показательный информационный шум в СМИ, по сути – дезинформационный, в ФГИУ, на самом деле, были прекрасно осведомлены о сложной ситуации вокруг порта. При этом, беспорядок в Реестре недвижимости остается и по сей день, спустя полгода после аукциона.

Отмечается, из-за того, что имущество было "продано" Фондом неразделенным и невыделенным, смешанным с чужим имуществом, в том числе стратегическим государственным имуществом АМПУ, приватизация которого запрещена законом – даже госрегистратор не имеет права регистрировать его на нового собственника.

Исходя из тех фактов, которые были установлены в ходе журналистского расследования журналисты предполагают, что, начиная от специалистов, готовивших документы к приватизации, чиновников ФГИУ и заканчивая Министерствами инфраструктуры и юстиции, многие закрывали глаза на некачественно подготовленные документы и несоответствие одних данных другим, стремясь как можно скорее продать порт. Что же касается данной приватизации, то, как отмечают журналисты, выходом из сложившейся ситуации может быть проведение соответствующих проверок, согласование документации между собой, включение в Реестр всех последних данных. Важно, отмечают авторы расследования, избежать соблазна переложить этот процесс на покупателя порта или работающих там частных операторов.



