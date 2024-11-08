Что не так с поддержкой Запада: с каким призывом к Рютте обратился Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский сообщил у себя в X (Twitter).

Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с Марком Рютте он проинформировал его о ситуации на поле боя, в частности об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины.

"Нужна более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне", – акцентировал президент.

Украинский лидер отметил, что они говорили и о выполнении решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности об усилении противовоздушной обороны, инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.

"Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России", – добавил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Марк Рютте раскрыл мотивы, почему Северная Корея решила отправить свои войска в Россию. По его словам, это решение Пхеньяна связано с отчаянной потребностью Кремля в военной помощи после многочисленных неудач на фронте.

По мнению Рютте, решение пригласить войска из КНДР показывает, как критическая ситуация на фронте для Путина. Каждый день российская армия теряет около 1200 солдат, а общие потери уже превысили 600 тысяч человек. Путину так и не удалось достичь желаемого в Украине, и теперь он вынужден просить помощи у тех, кто еще остался его союзником, даже если это далекий и изолированный от мира режим Ким Чен Ына.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские власти начали активную дипломатическую кампанию, направленную на то, чтобы найти необходимые рычаги для влияния на Дональда Трампа в том, что военная помощь для Киева не может быть прекращена, поскольку это может повлиять на глобальное лидерство США. Об этом сообщает "El Pais".



