Что не так с обещанными F-16: союзники никак не могут решить главную проблему

Казалось бы, что уже через несколько дней должно было начаться обучение украинских пилотов на истребителях F-16, но как пишет рейтинговое издание "Politico", США и ряд стран ЕС, которые входят в "авиационную коалицию" Украины, до сих пор не согласовали планы по обучению пилотов украинской армии.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В материале говорится, три американских чиновников, знакомых с дискуссиями, отмечают, что страны-партнеры пока еще не согласовали детали подготовки украинских летчиков к полетам на F-16. Так, Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение, но до сих пор ни одна страна публично не присоединилась к программе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Дискуссии со стороны Запада начинается на фоне заявлений Украины о необходимости иметь дополнительные военные возможности, чтобы прорвать российскую оборону на поле боя. Украинская стороны на этой неделе усилила давление на союзников относительно отправки F-16, поскольку РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, что самолеты могут помочь защитить "зерновой коридор", который имеет жизненно важное значение для глобальной продовольственной безопасности.

В публикации говорится о том, что одно из обсуждаемых предложений по обучению предполагает отправку украинских пилотов в Штаты для прохождения тренировок в подразделении ВВС Национальной гвардии "162-е воздушное крыло", что базируется в Тусоне (штат Аризона), и где уже обучаются иностранные партнеры полетам на F-16.

При этом двое официальных лиц США и один европейский чиновник на условиях анонимности заявляют о том, что такая идея не нашла поддержки.

Другой план предполагает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев где-то за пределами этой страны. Однако, по словам двух официальных лиц США, никаких окончательных решений принято не было.

"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", — сказал один из американских чиновников.

Между тем, "истребительная коалиция" предприняла определенные шаги для начала подготовки. Так, аэрокосмический подрядчик Draken International начал набирать отставных военных пилотов для обучения украинских пилотов, сказал один из американских чиновников. Эти усилия будут проходить на объекте, который строится в Румынии, и который может стать региональным учебным центром F-16.

По словам европейских официальных лиц, еще один учебный центр будет создан в Дании.

Несмотря на различные амбициозные сроки, обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Госдеп США официально не одобрит передачу соответствующих учебных материалов, таких как инструкции по эксплуатации и авиасимуляторы, указывается в публикации. Требуемое в соответствии с экспортными ограничениями подписание до сих пор не произошло.

Также указывается, что по словам официальных лиц США, самолеты в Украину прибудут не раньше весны 2024 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Запад боится дать оружие, которое просим – какой вывод нужно сделать Украине.