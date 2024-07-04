Что не так с использованием средств для преодоления последствий агрессии: нардеп раскрыл детали

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко посоветовал всем украинцам внимательно следить за деятельностью Счетной палаты. Как сообщает портал "Комментарии", об этом политик отметил в эфире общенационального телемарафона.

Деньги. Фото: из открытых источников

Нардеп назвал Счетную палату едва ли не единственным контролирующим органом, имеющим полномочия контролировать эффективность использования бюджетных средств.

"Пока бюджетные средства не будут тратиться эффективно на всех уровнях – никакой евроинтеграции и прогресса не будет", – отметил нардеп.

Что касается использования средств на восстановление Украины, то Алексей Кучеренко признался, что его поразило то, что было сказано в отчете.

"В отчете было отмечено, что это не просто проблема агентства Найема или министерства. Это правительственная проблема, потому что у министерства не было всех полномочий. На заседании меня "резонула" фраза по контролю за использованием средств. Госпожа Песчанская (председатель Счетной палаты Украины Ольга Песчанская – ред.) прямо у них спросила: "Вы собирали только статистику или осуществляли реальный контроль?". Согласно отчету, я увидел, что контроля не было, даже со стороны Министерства инфраструктуры. Общий объем – 62 млрд грн, а использовано 38 млрд грн. Почему были не использованы и заморожены средства, совершенно непонятно", – отметил нардеп.

По его словам, тоже странная ситуация по укрытиям.

"Я увидел проблемную сумму в 13,6 млрд. грн. Денежные средства были перечислены подрядчикам, но работы не были выполнены. Это ужасная ситуация! Вместе с Юлией Тимошенко мы направили письмо в Счетную палату о детальной проверке программы по укрытиям. Она финансировалась из двух источников: бюджет и НЭК Укрэнерго. По моей информации, сметы отличаются в 2,5-3 раза примерно на одинаковые объекты. Так быть не может!", – заметил Алексей Кучеренко.

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