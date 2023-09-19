Что на самом деле произошло с Кадыровым: экс-разведчик назвал две версии

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Кравцев Сергей
Глава Чечни Рамзан Кадыров или был отравлен спецслужбами РФ с определенной целью, или сам подсел на наркотики. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью УНИАН высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников
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При этом Жирнов отметил, что он лично не относится с серьезностью к версии с отравлением Кадырова, так как он "всесильный человек" только в Чечне, а за ее пределами — "не может ничего".
Читайте также на портале "Комментарии" — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров якобы находится в коме. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), смерть Кадырова может привести к дестабилизации в Чечне и стать серьезным ударом по режиму Путина. Действительно ли смерть Кадырова может стать для Кремля серьезной проблемой? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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