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Что на самом деле произошло с Кадыровым: экс-разведчик назвал две версии

Эксперт не исключает, что главу Чечни могли отравить

сегодня, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Чечни Рамзан Кадыров или был отравлен спецслужбами РФ с определенной целью, или сам подсел на наркотики. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью УНИАН высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Что на самом деле произошло с Кадыровым: экс-разведчик назвал две версии

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников


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"Я думаю, что Путину в данный конкретный момент не выгодно (смерть Кадырова – ред). Ему выгодно, возможно, попугать Кадырова. Так что, если это отравление ФСБ, то такое, от которого человек не умирает… Его (Кадырова – ред.) слегка могли подтравить, чтобы он опух, чтобы были проблемы с почками, чтобы ему нужен был гемодиализ каждую неделю. Но, с другой стороны, я абсолютно не исключаю, что Кадыров мог сам подсесть на наркоту", — заявил экс-разведчик.

При этом Жирнов отметил, что он лично не относится с серьезностью к версии с отравлением Кадырова, так как он "всесильный человек" только в Чечне, а за ее пределами — "не может ничего".

"В исчезновении Кадырова Путин не заинтересован, потому что тот выполняет контракт: ты держишь под контролем Чечню, но делаешь там абсолютно что хочешь. Но Путину Кадыров нужен присмиревший. Потому что он обнаглел, посмотрев на Пригожина, у него были замашки, что, мол, я тоже с моими абреками могу прийти в Москву и устроить такой же бунт. Чтобы этого не произошло, его слегка могли подтравить…", — добавил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров якобы находится в коме. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), смерть Кадырова может привести к дестабилизации в Чечне и стать серьезным ударом по режиму Путина. Действительно ли смерть Кадырова может стать для Кремля серьезной проблемой? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.unian.net/war/vstrecha-putina-s-kim-chen-ynom-dala-zelenskomu-i-kulebe-ochen-silnye-kozyri-sergey-zhirnov-12397608.html
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