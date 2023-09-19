Что на самом деле произошло с Кадыровым: экс-разведчик назвал две версии

Глава Чечни Рамзан Кадыров или был отравлен спецслужбами РФ с определенной целью, или сам подсел на наркотики. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью УНИАН высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

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"Я думаю, что Путину в данный конкретный момент не выгодно (смерть Кадырова – ред). Ему выгодно, возможно, попугать Кадырова. Так что, если это отравление ФСБ, то такое, от которого человек не умирает… Его (Кадырова – ред.) слегка могли подтравить, чтобы он опух, чтобы были проблемы с почками, чтобы ему нужен был гемодиализ каждую неделю. Но, с другой стороны, я абсолютно не исключаю, что Кадыров мог сам подсесть на наркоту", — заявил экс-разведчик.

При этом Жирнов отметил, что он лично не относится с серьезностью к версии с отравлением Кадырова, так как он "всесильный человек" только в Чечне, а за ее пределами — "не может ничего".

"В исчезновении Кадырова Путин не заинтересован, потому что тот выполняет контракт: ты держишь под контролем Чечню, но делаешь там абсолютно что хочешь. Но Путину Кадыров нужен присмиревший. Потому что он обнаглел, посмотрев на Пригожина, у него были замашки, что, мол, я тоже с моими абреками могу прийти в Москву и устроить такой же бунт. Чтобы этого не произошло, его слегка могли подтравить…", — добавил эксперт.

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