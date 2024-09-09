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Что можно и что нельзя покупать за границей: Нацбанк установил лимиты

Национальный банк Украины устанавливает новые лимиты на пользование валютными картами за границей

сегодня, 14:42
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Черновалова Кристина

Национальный банк Украины ввел новые ограничения для пользователей валютных карт за рубежом. Теперь украинцы не смогут тратить больше 100 тысяч гривен на драгоценности и более 500 тысяч гривен на аренду жилья каждый месяц. Об этом сообщили в НБУ.

Что можно и что нельзя покупать за границей: Нацбанк установил лимиты

НБУ ограничил использование валютных карт за рубежом

Согласно новым правилам, украинцы, использующие валютные карты за пределами страны, столкнутся с ограничениями на покупку дорогих часов, ювелирных изделий и других драгоценностей. Такие ограничения затронут категории товаров, как металлы, драгоценные камни, а также монеты и марки.

Национальный банк Украины установил месячный лимит в размере 100 тысяч гривен для расчетов за границей с помощью платежных карт. Этот лимит включает покупки с кодами торговцев 5094, 5944 и 5972, охватывающих ювелирные изделия, часы и изделия из серебра.

Введение таких мер является ответом на анализ, проведенный НБУ с банками и платежными системами, который выявил попытки избежать ограничений на покупку банковских металлов, введенных во время военного положения.

Кроме того, вводятся ограничения на уплату комиссий агентам и менеджерам по недвижимости за границей с месячным лимитом в 500 тысяч гривен. Это ограничение предполагает платежи за управление недвижимостью, проживание и связанные с этим расходы.

По словам представителей НБУ, новые лимиты учитывают потребности украинцев, живущих за границей или часто путешествующих, и одновременно помогают предотвратить значительный отток капитала из Украины.

Усиление валютных ограничений позволит предотвратить непроизводительный отток капитала из страны. Со своей стороны, это способствует сохранению международных резервов на достаточном уровне, что важно как для защиты устойчивости валютного рынка, так и для более быстрого движения в направлении смягчения валютных ограничений”, — говорится в сообщении НБУ



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Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/?locale=uk_UA
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