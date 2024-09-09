Что можно и что нельзя покупать за границей: Нацбанк установил лимиты

Национальный банк Украины ввел новые ограничения для пользователей валютных карт за рубежом. Теперь украинцы не смогут тратить больше 100 тысяч гривен на драгоценности и более 500 тысяч гривен на аренду жилья каждый месяц. Об этом сообщили в НБУ.

НБУ ограничил использование валютных карт за рубежом

Согласно новым правилам, украинцы, использующие валютные карты за пределами страны, столкнутся с ограничениями на покупку дорогих часов, ювелирных изделий и других драгоценностей. Такие ограничения затронут категории товаров, как металлы, драгоценные камни, а также монеты и марки.

Национальный банк Украины установил месячный лимит в размере 100 тысяч гривен для расчетов за границей с помощью платежных карт. Этот лимит включает покупки с кодами торговцев 5094, 5944 и 5972, охватывающих ювелирные изделия, часы и изделия из серебра.

Введение таких мер является ответом на анализ, проведенный НБУ с банками и платежными системами, который выявил попытки избежать ограничений на покупку банковских металлов, введенных во время военного положения.

Кроме того, вводятся ограничения на уплату комиссий агентам и менеджерам по недвижимости за границей с месячным лимитом в 500 тысяч гривен. Это ограничение предполагает платежи за управление недвижимостью, проживание и связанные с этим расходы.

По словам представителей НБУ, новые лимиты учитывают потребности украинцев, живущих за границей или часто путешествующих, и одновременно помогают предотвратить значительный отток капитала из Украины.

“ Усиление валютных ограничений позволит предотвратить непроизводительный отток капитала из страны. Со своей стороны, это способствует сохранению международных резервов на достаточном уровне, что важно как для защиты устойчивости валютного рынка, так и для более быстрого движения в направлении смягчения валютных ограничений”, — говорится в сообщении НБУ

