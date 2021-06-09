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Что известно о состоянии водных ресурсов Украины: реалии и угрозы

Площадь украинского водного зеркала одна из крупнейших в Европе, но Украина относится к маловодным странам и в ближайшее время столкнется с проблемами нехватки питьевой воды

9 июня 2021, 09:26
Автор:

Наталья Некрасова

Несмотря на то, что на территории Украины находится большое количество водных объектов, а площадь водного зеркала — одна из крупнейших в Европе, она относится к маловодным странам. Об этом на форуме "Украина 30. Экология" рассказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта, информируют "Комментарии".

Что известно о состоянии водных ресурсов Украины: реалии и угрозы

Валентин Шлихта. Фото: ОП

Украина рассматривает водную безопасность как одну из шести неотъемлемых составляющих национальной безопасности, подчеркнул Шлихта.

"На душу населения приходится доступных водных ресурсов чуть больше тысячи кубических метров в средний по водности год. Согласно классификации ООН, это относит Украину к маловодным или водонеобеспеченным государствам. Кроме того, водные ресурсы по территории Украины размещены крайне неравномерно", — сказал глава Госагентства водных ресурсов.

По его словам, одной из проблем Украины является то, что более 50% водных объектов "очень зарегулированные". Он также сообщил, что за 2020 год за загрязнение массивов поверхностных вод в государственный бюджет поступило лишь около 150 млн грн.

"Также незначительные суммы поступают за специальное водопользование, что явно не соответствует реалиям использования водных ресурсов и реалиям сброса сточных вод и загрязнения наших водных объектов", — отметил Шлихта.

Сейчас Украина движется в направлении совершенствования механизмов управления водными ресурсами и имплементации водных директив Евросоюза и работает над планом управления речными бассейнами, добавил чиновник.

Глава подкомитета по вопросам охраны и рационального использования водных ресурсов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Эдуард Прощук рассказал, что в мире около 3 млрд людей в 2025 году почувствуют острую нехватку питьевой воды, а Украина занимает аж 125 место в мире по уровню доступных запасов питьевой воды.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, 60% всех заболеваний в той или иной степени связаны с качеством питьевой воды... Какие вопросы я вижу ключевыми — прежде всего это критическое недофинансирование водохозяйственной отрасли, устаревшие системы, водоснабжение происходит со значительными потерями. У нас постоянные аварии, не только в Киеве, но и в других городах по этому поводу", — рассказал Прощук.

В Украине за годы независимости исчезли около 10 тыс. рек, добавил нардеп. Чтобы предотвратить исчезновение водных объектов в Раде разработали законопроект о руслорегулировании и руслоочистительных работах. Больше документ коснется западной Украины и поможет местным громадам подготовиться к возможным паводкам и наводнениям. Законопроект также направлен на увеличение доходов бюджета, отметил Прощук.

Ранее "Комментарии" сообщали, что из-за затопления шахты "Юнком" на оккупированном Донбассе существует угроза попадания радиации в подземные воды и отравления питьевой воды.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PaCpivItNBM
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