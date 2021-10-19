Что делать с ракетным топливом на предприятии в Днепре: решение комиссии

Правительственная комиссия рассмотрела чрезвычайную техногенную ситуацию, угрожающую здоровью и безопасности жителей Днепра, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Завод "Южмаш" - фото з сайта предприятия

Техногенная угроза существует в связи с хранением на территории завода "Южмаш" (Южного машиностроительного завода им. Макарова) некондиционного гептила — одного из компонентов ракетного топлива. Вещество является токсичным, канцерогенным, взрывоопасным и находится в городе-миллионнике, поэтому проблемой занимались представители многих государственных учреждений: Государственного космического агентства Украины, Минстратегагропрома, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины.

Комиссия побывала на предприятии и посмотрела, в каких условиях хранится кондиционный и некондиционный гептил: места для хранения, состояние складов, наличие документации. Сформирован ряд выводов и предложений, которые должны уберечь горожан от техногенной катастрофы:

— по состоянию на день проверки нет аварийных утечек гептила;

— существует реальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации;

— необходимо провести мероприятия — неотложные и среднесрочные — чтобы гарантировать безопасное хранение высокотоксичных компонентов ракетного топлива на территории завода и утилизировать некондиционные составляющие до 2023 г.

11 октября 2021 г. Алексей Василенко, ведущий специалист "Южмаша", написал в Facebook , что срок годности резервуаров для гептила заканчивается и, если он попадет в воздух, в непосредственной зоне поражения окажется 100 тыс. человек. Ежегодные расходы предприятия на хранение токсичного вещества — 20 млн грн. Средства предоставлялись из бюджета Украины, однако несколько лет подряд не выделяются.

Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию о компании выходца из Украины, запускает ракеты в космос .





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