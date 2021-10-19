Что делать с ракетным топливом на предприятии в Днепре: решение комиссии

BTC/USD
62168.60
ETH/USD
3797.06
LTC/USD
188.07
USD/UAH
26.45
EUR/UAH
30.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елена Бурдейная
Правительственная комиссия рассмотрела чрезвычайную техногенную ситуацию, угрожающую здоровью и безопасности жителей Днепра, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Завод "Южмаш" - фото з сайта предприятия
Техногенная угроза существует в связи с хранением на территории завода "Южмаш" (Южного машиностроительного завода им. Макарова) некондиционного гептила — одного из компонентов ракетного топлива. Вещество является токсичным, канцерогенным, взрывоопасным и находится в городе-миллионнике, поэтому проблемой занимались представители многих государственных учреждений: Государственного космического агентства Украины, Минстратегагропрома, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины.
Комиссия побывала на предприятии и посмотрела, в каких условиях хранится кондиционный и некондиционный гептил: места для хранения, состояние складов, наличие документации. Сформирован ряд выводов и предложений, которые должны уберечь горожан от техногенной катастрофы:
— по состоянию на день проверки нет аварийных утечек гептила;
— существует реальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации;
— необходимо провести мероприятия — неотложные и среднесрочные — чтобы гарантировать безопасное хранение высокотоксичных компонентов ракетного топлива на территории завода и утилизировать некондиционные составляющие до 2023 г.
11 октября 2021 г. Алексей Василенко, ведущий специалист "Южмаша", написал в Facebook , что срок годности резервуаров для гептила заканчивается и, если он попадет в воздух, в непосредственной зоне поражения окажется 100 тыс. человек. Ежегодные расходы предприятия на хранение токсичного вещества — 20 млн грн. Средства предоставлялись из бюджета Украины, однако несколько лет подряд не выделяются.
Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию о компании выходца из Украины, запускает ракеты в космос .
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости