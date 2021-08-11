Что будет с выплатами субсидий после начала отопительного сезона: подробности

Деньги, которые заложены правительством на выплату социальных льгот — субсидий для малообеспеченных украинских семей, уже почти израсходованы. Вместе с тем, их хватит до ноября этого года. Об этом сообщает ТСН.

Выплата субсидий в Украине (фото из открытых источников)

Журналисты, которые исследуют тему использования субсидий, отмечают, что на эти цели в этом году было заложено более 35 млрд грн. Более 88 процентов из этой суммы, как свидетельствует статистика августа уже использовано. Это — большая сумма, которая составляет более 31млрд гривен.

По словам главы министерства финансов Сергея Марченко, сейчас действующих назначений достаточно. Это — именно те средства, которые необходимы населению для закрытия неотопительного периода в этом году. Осенью снова начнет свою работу Верховная Рада, тогда будет соответствующее решение в этом направлении.

Важно, что в этом году не все семьи смогут получить эти социальные выплаты от государства. В частности, автоматически в начислении субсидии откажут тем гражданам, в которых депозитные вклады в банках превышают 100 000 гривен, еще — собственникам автомобилей до 5 лет. Тем людям, которые приобрели валюту на сумму более 50 000 гривен.

Сейчас, в летний период, средний размер этой социальной помощи на коммуналку, составит 290 гривен. Когда начнется отопительный сезон, сумма субсидий будет больше и будет начисляться автоматически.

Эта норма будет касаться тех, кто прошел проверку на право получения субсидии. Вместе с тем, в Министерстве соцполитики утверждают, что 15 процентов претендентов на получение субсидий будут повторно оформлять документы и подавать их в отделы субсидий. В частности, придется восстановить документы тем претендентам на социальные выплаты, которые проживают в арендованном жилье, жильцам, кто получает субсидии не по месту регистрации и тем семьям, члены которых проживают не по месту регистрации.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что субсидии назначат по-новому : кто и почему останется без помощи.

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