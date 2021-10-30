Что будет с шахтами Украины – рассказал премьер Шмигаль

29 октября Денис Шмигаль анонсировал трансформацию регионов Украины, где добывался уголь. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.



Премьер-министр Денис Шмыгаль, фото Telegram

По его словам, в нашем государстве начала действовать государственная программа справедливой трансформации угольных регионов. Однако в то же время он подчеркнул, что это вовсе не означает, что шахты будут закрываться. Трансформация должна проходить по определенным этапам. На этих этапах к развитию этих регионов будут привлекать инвестиции. Угольные регионы будут переориентироваться на другие виды экономической деятельности.



Концепция "Государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года" была одобрена в сентябре постановлением Кабмина от 22 сентября.

"Справедливая трансформация — это модель развития региона, которая предусматривает достойную жизнь и достаточный заработок всем жителям, в том числе работникам, на которых повлияет процесс отказа от ископаемого топлива (ликвидация производственных мощностей, закрытие угледобывающих предприятий)", — говорится в тексте Концепции.

Также сообщается, что будут трансформированы 20 угольных общин, где проживает около 850 тыс. человек. В угольных регионах планируется создать три центра креативной экономики и развития инфраструктуры для более пяти индустриальных парков (общей площадью более 200 га).

Уже начаты процессы ликвидации государственных шахт через разработку планов трансформации для каждой угольной общины. Ориентировочный общий объем финансирования Программы на 2022—2030 годы составляет 15,7 млрд. гривен, из которых из государственного бюджета — 3,6 млрд. гривен.

Согласно постановлению "О внесении изменения в пункт 12 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли", если есть задолженность по заработной плате горнякам, то бюджетные средства будут перечисляться на счета предприятий с определенными условиями.

украинские ТЭС не получат российский уголь.



Как сообщал портал "Комментарии",

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