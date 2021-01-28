Что будет с населением Украины в 2050 году: печальная статистика

В Украине население сократится до 30 миллионов к 2050 году с нынешних 38 миллионов. Такое заявление сделала руководитель Института демографии Украины им. Птухи, академик Элла Либанова в своем интервью для "Лига. Нет".

Что будет с населением Украины в 2050 году. Фото: glavcom.ua

Сообщается, что цифра указана без учета граждан, которые проживают на территории Донбасса и оккупированного Крыма.

Кроме того, она добавила, что еще до начала военной агрессии РФ против Украины Институт давал оценку, цифры в которой были гораздо выше – 36 миллионов граждан. Либанова подчеркнула, что главное – не количество населения, а качество его жизни.

"В Канаде значительно больше территория, население — меньше, а качество жизни с нами — несопоставимо. Если экономика Украины будет развиваться нормально и уровень жизни сравнится хотя бы с Польшей или Словакией, во-первых, уменьшится миграционный отток, во-вторых, сюда также начнут приезжать люди из других стран", — объяснила свою позицию академик.

Эксперт также не стала скрывать, что не считает эмиграцию большим благом, поскольку это проблема бизнеса. Тогда как иммиграция – проблема государства.

"Не убеждена я и в готовности украинцев тесно сосуществовать с людьми другой ментальности, другого образа жизни", — добавила Либанова.

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