Что будет с населением Украины в 2050 году: печальная статистика

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Любовь Блажко
В Украине население сократится до 30 миллионов к 2050 году с нынешних 38 миллионов. Такое заявление сделала руководитель Института демографии Украины им. Птухи, академик Элла Либанова в своем интервью для "Лига. Нет".
Что будет с населением Украины в 2050 году. Фото: glavcom.ua
Сообщается, что цифра указана без учета граждан, которые проживают на территории Донбасса и оккупированного Крыма.
Кроме того, она добавила, что еще до начала военной агрессии РФ против Украины Институт давал оценку, цифры в которой были гораздо выше – 36 миллионов граждан. Либанова подчеркнула, что главное – не количество населения, а качество его жизни.
Эксперт также не стала скрывать, что не считает эмиграцию большим благом, поскольку это проблема бизнеса. Тогда как иммиграция – проблема государства.
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Александр
сегодня, 14:40
Ох уж эта толерантность! Необходимо говорить честно. На территории Украины существует слишком много людей. Невозможность найти работу, недостаточно натурального питания и много других факторов подтверждают наличие лишних. Если каким-то образом одновременно исчезнут все пенсионеры, а также различные категории граждан,требующие от государства хотя бы гривну дотаций, власти захлопают в ладоши. Даже, если останется всего три миллиона граждан, никто не опечалится. Не радужные прогнозы последствий глобального потепления, заставят мигрировать с других стран и в Украине может оказаться и 200 миллионов беженцев различного цвета. Вряд ли найдутся силы, которые осмелятся их заставлять розмовляти на українській мові. Более того, беженцы могут потребовать сделать государственным язык, которым нынешние украинцы и не владеют. Такой невеселый прогноз может и не осуществиться, если правительство Украины будет заинтересовано в развитии государства. Ведь мы хотим от них этого?