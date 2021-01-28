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Что будет с населением Украины в 2050 году: печальная статистика

Население Украины через 29 лет может составить 29-30 миллионов

сегодня, 14:12
Автор:

Любовь Блажко

В Украине население сократится до 30 миллионов к 2050 году с нынешних 38 миллионов. Такое заявление сделала руководитель Института демографии Украины им. Птухи, академик Элла Либанова в своем интервью для "Лига. Нет". 

Что будет с населением Украины в 2050 году: печальная статистика

Что будет с населением Украины в 2050 году. Фото: glavcom.ua

Сообщается, что цифра указана без учета граждан, которые проживают на территории Донбасса и оккупированного Крыма. 

Кроме того, она добавила, что еще до начала военной агрессии РФ против Украины Институт давал оценку, цифры в которой были гораздо выше – 36 миллионов граждан. Либанова подчеркнула, что главное – не количество населения, а качество его жизни. 

"В Канаде значительно больше территория, население — меньше, а качество жизни с нами — несопоставимо. Если экономика Украины будет развиваться нормально и уровень жизни сравнится хотя бы с Польшей или Словакией, во-первых, уменьшится миграционный отток, во-вторых, сюда также начнут приезжать люди из других стран", — объяснила свою позицию академик. 

Эксперт также не стала скрывать, что не считает эмиграцию большим благом, поскольку это проблема бизнеса. Тогда как иммиграция – проблема государства. 

"Не убеждена я и в готовности украинцев тесно сосуществовать с людьми другой ментальности, другого образа жизни", — добавила Либанова.

Как сообщало издание "Комментарии", в какой стране живут самые богатые люди. Уровень жизни в разных странах мира значительно отличается. Сегодня узнаем о том, граждане какой страны считаются самыми богатыми в мире.
В материале говорится, что самые состоятельные люди нашей планеты живут в Макао, согласно данным Всемирного банка по показателю ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности.


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Источник: https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/interview/akademik-ella-libanova-karantin-i-distantsionnoe-obuchenie-usilivayut-neravenstvo
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Обусуждения

Александр

сегодня, 14:40

Ох уж эта толерантность! Необходимо говорить честно. На территории Украины существует слишком много людей. Невозможность найти работу, недостаточно натурального питания и много других факторов подтверждают наличие лишних. Если каким-то образом одновременно исчезнут все пенсионеры, а также различные категории граждан,требующие от государства хотя бы гривну дотаций, власти захлопают в ладоши. Даже, если останется всего три миллиона граждан, никто не опечалится. Не радужные прогнозы последствий глобального потепления, заставят мигрировать с других стран и в Украине может оказаться и 200 миллионов беженцев различного цвета. Вряд ли найдутся силы, которые осмелятся их заставлять розмовляти на українській мові. Более того, беженцы могут потребовать сделать государственным язык, которым нынешние украинцы и не владеют. Такой невеселый прогноз может и не осуществиться, если правительство Украины будет заинтересовано в развитии государства. Ведь мы хотим от них этого?

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