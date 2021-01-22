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Что будет с долларом в 2021 году: эксперт дал точный прогноз

Денежная накачка должна сделать свое дело

сегодня, 17:14
Автор:

Гриниченко Дима

Появился точный прогноз экспертов насчет курса доллара США в 2021 году, скорее всего, курс американской валюты будет  снижаться в отношении большинства других валют. Такое мнение высказал руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев, передает издание "Курс Украины".

Что будет с долларом в 2021 году: эксперт дал точный прогноз

Доллар. Фото: kapital.kz

По мнению эксперта, доллар будет падать из-за денежной накачки со стороны власти США в отношении валюты.

Аналитик считает, что курс доллара в 2021 году ослабнет, однако он все равно останется единственной мировой резервной валютой.

Разуваев подчеркнул, что ни о каком глобальном крахе доллара не может быть и речи, так как мировая торговля и глобальный рынок капитала полностью построены на обороте доллара.

Стоит отметить, что вес валюты США в подобных операциях постепенно снижается. 

Эксперт сказал, что если все будет получаться, то у мировой экономики будет расти аппетит к риску, что приведет к тому, что глобальные игроки начнут закупать облигации, акции и валюту стран, которые развиваются.

Разуваев заявил, что Америка компенсирует дефицит торгового баланса именно за счет притока капитала в США. Если ситуация поменяется кардинально – это приведет к ослаблению курса американской валюты.

В ноябре 2020 года статистикой США был зафиксирован второй по размеру месячный приток капитала за всю историю, который составил 149, 2 миллиарда долларов.

Американские акции активно скупают иностранные игроки, в ноябре их купили на сумму 61,9 миллиардов долларов, а за последние полгода на сумму 200 миллиардов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что американский изобретатель Илон Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов за эффективную технологию улавливания углекислого газа.

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Источник: https://kurs.com.ua/novost/275356-chto-budet-s-dollarom-v-2021-prognoz?source=ukrnet
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