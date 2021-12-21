Что будет с ценами на энергоносители с мая 2022 года и что означают нормы Меморандума по МВФ

Премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова" рассказал, что означает Меморандум с МВФ и как будет меняться цена на энергоносители с мая 2022 года.

Что будет с ценами на газ, фото из открытых источников

"Задача украинского правительства защитить граждан, обеспечить стабильность цен, понятность и предсказуемость. Украина уже живет в рыночной экономике с точки зрения рынка электроэнергии, рынка газа. Сегодня цена на газ годовая. Годовой тариф на следующий год будет пересматриваться компанией "Нафтогаз". В зависимости от того, какова будет цена на внешних рынках, от того, сколько будет газа в Украине, а мы работаем над увеличением добычи, будет формироваться годовой тариф на газ", — подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил, что нынешняя цена на энергоносители является рыночной. Меморандум с МВФ – это двусторонний документ, который подписывает и Украина, и МВФ. По его словам, там нет требований МВФ, там есть общая договоренность, как Украина будет двигаться. Также премьер добавил, что там закреплены те основы, которые являются базой экономического развития и прописаны шаги по дальнейшему развитию энергетического рынка.

Денис Шмигаль объяснил, что 2021 год – это был первый год, когда Украина перешла по газу и по электроэнергии в рыночные условия. Поэтому нормы Меморандума – "это не о катастрофическом росте цен".

Глава Кабмина добавил, что у правительства есть понимание, как Украина будет повышать свою энергонезависимость. Уже разработана стратегия экономического развития на 10 лет и бюджетная декларация на три года. Если будет возникать угроза монопольного злоупотребления или угроза необоснованного роста цен, то правительство будет бесспорно вмешиваться, кроме того, для предотвращения этого работают механизмы антимонопольного законодательства.

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