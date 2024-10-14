Что будет дорожать этой зимой: список продуктов, которые растут в цене

Этой зимой в Украине следует ожидать заметного роста цен на некоторые основные продукты питания. По прогнозам стоимость овощей, молочных продуктов, яиц и мяса курятины может подняться на 10-15%. Об этом сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время своего выступления.

Как изменятся цены на овощи, молоко и мясо в Украине этой зимой

В частности, в холодное время года коровы дают меньше молока, что влияет на уменьшение производства молочных продуктов. Кроме того, из-за слабого урожая кукурузы, используемой для кормов, цена на заготовку кормов существенно повышается. Это также влечет за собой удорожание молока и других продуктов, производимых на его основе.

Денис Марчук отметил, что уже в августе цены на молочную продукцию выросли на 5%, а в сентябре – еще на 3-5%. И это, вероятно, не последнее повышение, ведь такая тенденция может занять до февраля.

Похожая ситуация может касаться яиц и мяса курятины. Из-за удорожания кормов и других факторов, эти продукты также будут расти в цене. В течение холодного сезона потребителям следует готовиться к повышению стоимости этих товаров на 10-15%.

Эксперты советуют покупателям планировать покупки и обращать внимание на возможные альтернативы продуктам, цены на которые остаются более стабильными. Для имеющих возможность следует сделать запасы овощей или других товаров до начала дальнейшего повышения цен.

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