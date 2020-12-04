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Главная Новости Общество события Четырехлапая путешественница: собака преодолевает 6 километров, чтобы полаять на мосту (Видео)
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Четырехлапая путешественница: собака преодолевает 6 километров, чтобы полаять на мосту (Видео)

Работники "Зооконтроля" в третий раз забирают собаку из центрального моста в Днепре

сегодня, 22:20
Автор:

Кириєнко Анна

В Днепре пес уже несколько раз приходит на одно и то же место, чтобы полаять и устроить автомобилистам концерт. Его любимая локация — центральный мост Днепра. Животное ставит лапы на отбойник и начинает громко завывать ко всем, кто проезжает.

Четырехлапая путешественница: собака преодолевает 6 километров, чтобы полаять на мосту (Видео)

Собака преодолевает 6 километров, чтобы полаять на мосту. Фото: goodfon

Работники "Зооконтроля" в третий раз забирают собаку с этого места.

Чтобы прийти к любимому участку, животное преодолевает 6 километров, ведь живет оно совсем в другой стороне Днепра.

Оказалось, что у собаки есть кличка — Волчья. Животное не имеет хозяев, однако Волчья стерилизована и вакцинирована. Ее уже успели полюбить водители, однако зоозащитники заявляют, что продолжатся такие концерты больше не могут. Это прежде всего опасно для самого пса.

Сейчас четвероногой путешественнице ищут хозяев.

Ирина Пономаренко, руководитель отдела КП "Зооконтроль" выдвигает свои версии, почему животное так странно себя ведет. По ее мнению, собаку могли там оставить хозяева или на том месте с Волчьей произошло что-то неприятное.

Также сайт "Комментарии" писал, что в Италии мужчина поспорил с женой и решил пройтись, чтобы немного успокоить нервы. Через неделю его нашли в городке за 450 километров от дома. Все это время он шел пешком. Итальянец не осознавал пройденное расстояние. За такой случай беглеца назвали "итальянским Форестом Гампом". Он уже успел стать героем обсуждений в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в египетском городе Марса-Алам на женщину напала акула во время занятия дайвингом. Бедная женщина обошлась глубокими шрамами. Туристке удалось спастись только благодаря другому дайверу.



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Источник: https://1plus1.video/tsn-utro/2020/tsn-za-20201204-sobaka-na-mostu-u-dnipri-chotirilapa-dolae-shist-kilometriv-shto-pogavkati-na-perepravi
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