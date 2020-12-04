Четырехлапая путешественница: собака преодолевает 6 километров, чтобы полаять на мосту (Видео)

В Днепре пес уже несколько раз приходит на одно и то же место, чтобы полаять и устроить автомобилистам концерт. Его любимая локация — центральный мост Днепра. Животное ставит лапы на отбойник и начинает громко завывать ко всем, кто проезжает.

Собака преодолевает 6 километров, чтобы полаять на мосту. Фото: goodfon

Работники "Зооконтроля" в третий раз забирают собаку с этого места.

Чтобы прийти к любимому участку, животное преодолевает 6 километров, ведь живет оно совсем в другой стороне Днепра.

Оказалось, что у собаки есть кличка — Волчья. Животное не имеет хозяев, однако Волчья стерилизована и вакцинирована. Ее уже успели полюбить водители, однако зоозащитники заявляют, что продолжатся такие концерты больше не могут. Это прежде всего опасно для самого пса.

Сейчас четвероногой путешественнице ищут хозяев.

Ирина Пономаренко, руководитель отдела КП "Зооконтроль" выдвигает свои версии, почему животное так странно себя ведет. По ее мнению, собаку могли там оставить хозяева или на том месте с Волчьей произошло что-то неприятное.

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