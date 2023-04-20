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«Честно, боюсь очень»: блоггер Анна Тринчер готовится к очередной операции

Украинскую певицу Анну Тринчер ждут в столичной больнице, где ей проведут новую операцию

сегодня, 12:35
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом, блоггер сообщила в Instagram, пишут "Комментарии".

«Честно, боюсь очень»: блоггер Анна Тринчер готовится к очередной операции

Анна Тринчер волнуется, из-за операции, которую ей проведут вскоре

Сейчас девушка со своим мужем Александром Волошиным отдыхает в Буковеле. Однако, в ближайшем будущем – ее ждут серьезные изменения.


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"На самом деле меня ждет тяжелая операция по приезду. Которая продлится пять часов", — призналась певица.  

Именно столько времени звезде придется пробыть под общим наркозом. В Stories, девушка не скрывает волнений. Однако деталей, относительно того, что это будет, Тринчер не называет. Блогерша обещает рассказать об этом впоследствии.

Девушка уже не впервые будет "ложиться под нож" врачей. Ранее Анна увеличила свою грудь на несколько размеров. Потом она делилась шрамом, оставшимся после операции.

Также блоггер активно использует на практике косметические процедуры и походы к специалистам в области эстетической красоты. Недавно она подняла губы.  

Как писали "Комментарии", исполнительница из Украины Надежда Мейхер, которая уже давно "исчезла из радаров" и ничего не пишет на своей странице в соцсетях, покинула Украину. Как рассказал блоггер Богдан Беспалов, экс-участник группы "ВИА Гра" уехала уже "с концами".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что звездная исполнительница Анастасия Приходько рассказала поклонникам печальную новость: переболев, она потеряла слух. О своих нынешних проблемах украинская певица рассказала в социальных сетях.
Читайте также на сайте "Комментарии", известная украинская певица ответила, будет ли переводить свои песни на украинский. Но Кароль может позволить другим артистам петь ее хиты, переведенные с русского на украинский язык.



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Источник: https://www.instagram.com/stories/annatrincher_official/3084280702557172931/?hl=uk
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Обсуждения

75757

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