Черное море превращается в зону риска: в США рассказали, как РФ открыто ударила по кораблям НАТО

Российские беспилотники, вероятно, атаковали четыре гражданских судна в Черном море, включая два танкера в территориальных водах Румынии. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Корабли НАТО. Фото: из открытых источников

По данным румынского министра иностранных дел Оаны Цою, 14 и 15 октября атакам подверглись четыре коммерческих судна, находившиеся в территориальных водах Румынии, ее исключительной экономической зоне и в украинском порту Измаил. Министр заявила, что Россия несет полную ответственность за эти удары.

Reuters сообщало, что танкер Wine Trader под флагом Сан-Марино был атакован примерно в 24 километрах от канала Сулина, а химический и нефтяной танкер Yara J под флагом Коморских островов находился в территориальных водах Румынии. По словам неназванного представителя НАТО, использованные беспилотники имели российское происхождение.

В заявлении альянса также упоминались сухогруз Sea Destiny под флагом Маршалловых Островов и танкер Dania J под флагом Танзании, который, по сообщениям, находился в порту Измаил.

Удары вызвали пожары на Wine Trader и Yara J. Пятерых моряков спасли, еще семеро числятся пропавшими без вести. Поисковая операция осложнялась тяжелыми условиями на море.

В ISW подчеркивают, что атаки на суда в территориальных водах Румынии затрагивают суверенитет страны – члена НАТО. Президент Румынии Никушор Дан на момент публикации не стал прямо комментировать причастность России.

Инциденты произошли на фоне новых атак на гражданские суда в Черном море, включая удары в болгарской исключительной экономической зоне. По оценке аналитиков, такие действия демонстрируют готовность России применять тактику, способную непосредственно затрагивать интересы и безопасность государств НАТО.

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