Чорне море перетворюється на зону ризику: у США розповіли, як РФ відкрито вдарила по кораблям НАТО

Російські безпілотники, ймовірно, атакували чотири цивільні судна в Чорному морі, включаючи два танкери у територіальних водах Румунії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кораблі НАТО. Фото: з відкритих джерел

За даними румунського міністра закордонних справ Оани Цою, 14 і 15 жовтня атакам зазнали чотири комерційні судна, що знаходилися в територіальних водах Румунії, її винятковій економічній зоні та в українському порту Ізмаїл. Міністр заявила, що Росія несе повну відповідальність за ці удари.

Reuters повідомляло, що танкер Wine Trader під прапором Сан-Марино був атакований приблизно за 24 кілометри від каналу Суліна, а хімічний і нафтовий танкер Yara J під прапором Коморських островів знаходився в територіальних водах Румунії. За словами неназваного представника НАТО, використані безпілотники мали російське походження.

У заяві альянсу також згадувалися суховантажне судно Sea Destiny під прапором Маршаллових Островів і танкер Dania J під прапором Танзанії, яке, за повідомленнями, знаходилося в порту Ізмаїл.

Удари викликали пожежі на Wine Trader і Yara J. П'ятьох моряків врятували, ще семеро вважаються зниклими безвісти. Пошукова операція ускладнювалася тяжкими умовами на морі.

В ISW наголошують, що атаки на судна в територіальних водах Румунії стосуються суверенітету країни-члена НАТО. Президент Румунії Нікушор Дан на момент публікації не прямо коментував причетність Росії.

Інциденти сталися на тлі нових атак на цивільні судна у Чорному морі, включаючи удари у болгарській винятковій економічній зоні. За оцінкою аналітиків, такі дії демонструють готовність Росії застосовувати тактику, здатну безпосередньо торкатися інтересів та безпеки держав НАТО.

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