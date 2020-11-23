Черная пятница в условиях карантина: как и где покупать товары по самым выгодным ценам

Черная пятница - пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж, и все желающие могут приобрести нужные товары по самым выгодным ценам. Традиция проводить черную пятницу распространилась за пределы Америки во многие страны мира, и Украина не стала исключением. В этом году "черной" будет считаться пятница 27 ноября.

ФОТО: Из открытых источников

Однако, карантин выходного дня внес свои коррективы в проведение черной пятницы. Как же теперь украинцам приобрести нужный товар по скидкам, возможно ли это в условиях пандемии и где можно найти наиболее выгодные предложения?

Мы поговорили с представителями двух популярных украинских гипермаркетов, а также магазинов электроники и узнали о том, как торговые гиганты нашли выход из сложившейся ситуации.

"METRO"

Ведущая международная компания, специализирующаяся на торговле в сфере продуктового ритейла, которая управляет 23-мя классическими центрами оптовой торговли в 15 украинских городах. Гипермаркет предлагает ассортимент в более 25 тысяч наименований, среди которых продукты, кухонные принадлежности, бытовая техника, домашняя одежда, текстиль, офисные товары и другие.

Дата проведения черной пятницы: 26-29 ноября, в рамках обычных часов работы ТЦ.

Работа в условиях карантина: в гипермаркетах независимо от дня недели, всегда осуществляется строгий контроль выполнения карантинных ограничений (контроль количества клиентов, пребывающих одновременно в ТЦ, разметка на полу для сохранения дистанции, голосовое оповещение, два часа проводится тщательная уборка по всей площади магазинов специальными антисептическими средствами):

"Компания "МЕТРО Кеш энд Керри Украина", как крупный международный ритейлер, отвечает за здоровье и безопасность своих клиентов и сотрудников, обеспечивая все надлежащие условия для защиты и предотвращения распространения вирусных заболеваний в своих магазинах", — сказали в пресс-службе компании.

Скидки: компания запланировала скидки до 70% на более чем 1500 товаров всех категорий.

В пресс-службе также отметили, что компания предоставляет всем своим клиентам возможность безналичной оплаты на кассах во всех ТЦ METRO. Более того, В2В клиенты имеют возможность оплачивать товары безналичным расчетом согласно договорам.

"FOZZY"

Гипермаркеты FOZZY – это оптово-розничные магазины, работающие в формате cash and carry. В торговых залах гипермаркетов FOZZY площадью от 6 000 до 10 000 м2 представлено более 50 000 товаров продовольственного и непродовольственного направлений.

Дата проведения черной пятницы: 25-30 ноября.

Работа в условиях карантина: Абсолютно все сотрудники гипермаркетов обеспечены масками и перчатками, весь персонал проходит ежедневное бесконтактное измерение температуры тела, к работе допускаться сотрудники, которые абсолютно здоровы и хорошо себя чувствуют. Гостям гипермаркетов при входе в торговый зал предложат измерить температуру, и напомнят о важности надеть маску.

На входах в торговые залы есть автоматические распылители дезинфицирующих средств, и разовые перчатки, которыми можно пользоваться при покупках. В гипермаркетах есть напольная разметка, напоминающая о важности хранить дистанцию. А все кассовые зоны, защищённые пластиковыми щитками.

Скидки: 70% скидки коснуться основных категорий продовольственных товаров и бытовой химии.

К чёрной пятнице компания готовит несколько акционных активностей:



- гости офлайн-гипермаркетов смогут получить дополнительную скидку на товары из выбранного ассортимента.

- покупатели онлайн-гипермаркета fozzyshop.ua получат возможность купить товары со скидкой и с бесплатной доставкой. Выполнив несколько обязательных простых условий: необходимо будет приобрести товар из акционного ассортимента и ввести специальный промокод, при оформлении заказа, который будет анонсирован на сайте.

"ELDORADO"

Один из ведущих гипермаркетов электроники в Украине. По состоянию на 2020 год клиентов ожидают в 120 магазинах Eldorado в 57 городах по всей Украине, которые предлагают отличный выбор из 50 000 моделей современной персональной техники Samsung, Bosch, Philips, Asus, LG, Whirlpool, Sony и других ведущих производителей.

Дата проведения черной пятницы: 23-30 ноября

Работа в условиях карантина: по выходным магазины работают только на самовывоз, зато в будни часть магазинов открыты до 23:00, с графиком работы каждого магазина можно ознакомиться на сайте ELDORADO. Гипермаркеты работают с соблюдением всех карантинных мер — обязательного ношения масок, наличия санитайзеров и регулярных обработок помещения.

Скидки: компания предлагает скидки до 70 процентов. Вдобавок пользователям будут начислять вплоть до 25 процентов бонусов на покупки, а забрать заказанную технику в магазине можно в кратчайшие сроки – в тот же или на следующий день. Если нужна доставка — не проблема, устройства отправят до отделения Новой Почты, причём стоимость доставки заказов от 500 гривен составит всего одну гривну. Также возможна доставка прямо домой за одну гривну в городах миллионниках и сателлитах Киева при покупке от 6999 гривен. При оплате картой на сайте будет действовать супербонус в пять процентов, к тому же можно взять рассрочку на 25 месяцев.

В пресс-службе также добавили, что скидки клиентам в черную пятницу предоставляются и за счет снижения маржи торговой сети, и за счет снижения цены поставщиком.

"FOXTROT"

Одна из крупнейших в Украине розничных сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники. По состоянию на июль 2020 года сеть насчитывает 163 магазина общей торговой площадью 154 000 м2. Магазины расположены в 90 областных и районных центрах Украины.

Дата проведения черной пятницы: 23-30 ноября. Заказы на сайте будут приниматься круглосуточно, работа магазинов в будние дни будет продлена.

Работа в условиях карантина: в розничных магазинах с началом карантина соблюдаются необходимые меры безопасности. Персонал обеспечен масками, в торговом зале установлены санитайзеры для покупателей, сделана разметка для соблюдения безопасной дистанции и пр. Также покупатели могут сделать заказ в интернет-магазине foxtrot.ua с адресной доставкой домой.

"В полной готовности наша логистика, расширено количество вариантов и операторов адресной доставки, "прокачиваем" эффективность работы админперсонала и продавцов розницы, интернет-магазина, колл-центра, которые готовы принимать и обрабатывать заказы 24/7. Это и многое другое необходимо для того, чтобы сократить время обслуживания каждого покупателя и обеспечить безопасность покупки", — добавили в пресс-службе компании.

Скидки: черная пятница на украинском рынке — это действительно главная распродажа, где скидки есть по всем категориям и группам товаров без исключения (независимо, это новинка, или модель прошлых лет). В компании также выделили топ-5 предпочтений клиента, это: телевизоры, смартфоны, ноутбуки, стиральные машины и холодильники.

"Основные тенденции сохранятся и в этом году: рост товаров для быта, которые позволяют сделать жизнь более комфортной и гаджетов для удаленного офиса. Для примера: все самые популярные модели широкоформатных телевизоров (несмотря на то, что их было закуплено в 8 раз больше), в прошлом году были проданы уже в пятницу к обеду (при том, что черная пятница в 2019 стартовала в ночь на четверг)", — отметили в пресс-службе.

В компании также рассказали о способах рассчитаться за приобретенный товар. Работа POS-терминалов не зависит от рабочего времени банков. Клиенты могут расплачиваться как наличным, так и безналичным способом оплаты. Более того: такой же принцип действует и при доставке: значительная часть экипажей собственной службы доставки обеспечена мобильными аппаратами для безналичного расчёта. Кроме этого, с 19 ноября в сети Фокстрот доступен способ бесконтактной оплаты Viber Chatbot Payments. Сеть Фокстрот одна из первых подключила эту опцию для оплаты стоимости товаров и услуг с помощью виртуального кошелька (Apple Pay/Google Pay) со смартфона.

"Также настроена удобная система для оформления покупок в кредит от банков-партнёров. Решение принимается в течение нескольких минут, что позволяет купить по хорошей цене в Чёрную пятницу не только технику, которая необходима, но и то, о чём давно мечтали, но по какой-то причине не могли себе позволить", — добавили в компании.

"АЛЛО"

Украинский ритейлер и дистрибьютор бытовой электроники с одноименной торговой сетью по всей стране, который представлен в 140 городах Украины. Больше всего магазинов расположено в Киеве — 35.

Дата проведения черной пятницы: 23-30 ноября. В этом году компания впервые продлевает период скидок: акционные предложения от АЛЛО будут доступны восемь дней.

Работа в условиях карантина: Все магазины будут работать в обычном режиме в течение рабочих дней, а в субботу и воскресенье — с фокусом на выдачу онлайн-заказов. АЛЛО продлила "пятницу" на восемь дней, чтобы все желающие успели выбрать наиболее необходимые товары со скидками. В компании призывают клиентов использовать возможность покупки онлайн, чтобы сократить количество контактов на фоне пандемии. Для удобства выбора товаров онлайн можно получить видеоконсультации с продавцом через сервис Эксперт Онлайн.

Скидки: по акционной цене можно будет купить смартфоны, гаджеты, бытовую технику и многое другое. За весь период акции со скидками будет представлено более 5000 тысяч товаров разных категорий. Бонусная программа также распространяется на покупки во время "Черной Нежнятницы": клиентам возвращается 1% от фактически оплаченной суммы при заказе в приложении.

"Мы оптимизируем работу абсолютно всех департаментов, подключаем дополнительный логистический ресурс, меняем график работы сотрудников, выделяем сервера. Покупательская активность в этот период увеличивается в два раза. Это значит, что мы должны работать с двойной мощностью, чтобы предоставить привычный АЛЛО-сервис нашим клиентам", — сообщил Chief Marketing Officer АЛЛО Артур Матковский.

















































































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