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Через несколько лет Украина может стать насквозь коррумпированной страной свободных меньшинств, – политолог

Запад делает своим приоритетом не те ценности, которые необходимо внедрять в Украине

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей

Вчерашний парад ЛГБТ, из-за проведения которого перекрыли центр города, выдвигал 8 требований, среди которых основное – принять законопроект №5488, который упорядочивает ответственность за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Через несколько лет Украина может стать насквозь коррумпированной страной свободных меньшинств, – политолог

ЛГБТ-парад Фото из открытых источников

Политолог отмечает, судя по организации, Запад очень сильно лоббирует изменения в Украине именно в этом секторе. Жаль, что на остальных направлениях усилий и давления значительно меньше. Если бы Запад с таким же упорством, жесткостью и привлечением ресурсов лоббировал борьбу с коррупцией в Украине или судебную реформу – это было бы очень полезно для нас. И для Запада тоже. Ведь, если через несколько лет Украина будет страной свободных меньшинств, но насквозь коррумпированной, с нищей постдефолтной экономикой, без судов, зато с судейско-прокурорской мафией – это вряд ли кто-то из других стран мира воспримет как привлекательный образец и основание соглашаться на реформу законодательства в отношении меньшинств.

"Поэтому нашим партнерам стоит все же как минимум диверсифицировать давление, а не с такой тщательностью сосредоточиться лишь на одном направлении", – отметил Алексей Голобуцкий.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало – в США понимали, что против ЛГБТ демонстраций могут в Украине устраиваться провокации, поэтому попросили своих граждан в Украине избегать мест массового скопления людей.


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Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4542826689113866
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