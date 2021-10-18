Через дорогой газ в Украине подорожают сладости: подробности

По той причине, что стремительно выросли цены на "голубое топливо", не обойдет их рост и продукцию, которую производят работники отечественной кондитерской отрасли. Об этом заявил глава национального "Укркондпрома" Александр Балдынюк. Об этом информирует Agroportal.

Вырастут цены на сахар как на продукт с высокой долей газа в себестоимости (фото из открытых источников)

По его словам, каждое среднее производство отечественной сладкой отрасли требует для рабочего процесса 300-600 тыс.м3 природного газа, когда еще нужно приплюсовать затраты на отопление, то они значительно увеличиваются. Поэтому руководству каждого из них нужно где-то изыскать 10-20 миллионов дополнительных средств только из-за увеличения тарифов на энергоносители.

Господин Балдынюк отметил, что именно по причине стремительного роста цены на "голубое топливо", его доля в себестоимости изделий украинской кондитерки, выросла до 12 процентов, соответственно и цены на сладкую продукцию будут больше на 8-12 процентов. Вместе с тем продукция украинской кондитерки в этом году уже подорожала почти на треть.

Важно, что снова будет дорожать сахар, как товар, на производство которого затрачивается немалое количество "голубого топлива". Для сравнения, если в прошлом сезоне сахаровары планировали в его себестоимости 40 процентов расходов, то теперь этот показатель составляет 80 процентов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине подорожает популярный овощ. Директор по развитию бизнеса компании по продаже техники для хранения Van Dijk Technics Андрей Марущак отметил, что по прогнозам, ценник на лук в стране станет значительно выше после Нового года. К этому периоду стоимость овоща будет средней.

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