Из-за азиатской страны резко взлетят цены на кофе во всем мире

Закрытие Вьетнама из-за Covid-19 ограничило глобальные предложения кофе и цены на кофе могут оставаться "относительно высокими" до 2022 года, заявило рейтинговое агентство Fitch Fitch Solutions. Об этом пишет CNBC.





Страна Юго-Восточной Азии является вторым в мире экспортером кофе. Страна борется с худшей вспышкой Covid с начала пандемии, и блокирование в ее экспортерному центре Хошимин повлияло на зарубежные поставки кофе и других товаров. В августе экспорт вьетнамского кофе упал на 8,7% с июля по 111697 тонн, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные. В январе-августе Вьетнам экспортировал 1,1 миллиона тонн кофе — на 6,4% меньше, чем год назад.

Падение экспорта Вьетнама и падения производства в других ведущих производителей способствовали повышению мировых цен на кофе. По данным Refinitiv, фьючерсы на кофе из арабики в этом году подскочили примерно на 45,8%, тогда как фьючерсы на робуста выросли на 52,2%.

Кофе, фото с открытых источников

Бразилия, крупнейший в мире производитель кофе, пережила волны мороза и засухи, которые повредили ее посевы. Неблагоприятная погода также повлияла на урожай Колумбии, и появление в стране варианта коронавируса "mu" может привести к длительным ограничений и дефицита рабочей силы, ухудшает производство, говорится в отчете Fitch Solutions на прошлой неделе.

"В то же время, мы считаем, что спрос, по крайней мере в Европе и США, возрастет в ближайшие месяцы, поскольку отмена ограничений по Covid-19 должно позволить кофейням снова открыться", — добавляется в сообщении. Консультант повысил прогноз средней цены на кофе арабика на 2021 с 1,35 долларов за фунт до 1,60 доллара за фунт. Он также пересмотрел вверх свой прогноз на 2022 с 1,25 долларов за фунт до 1,50 долларов за фунт. Ковид во Вьетнаме По данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, во Вьетнаме, который граничит с Китаем, за прошлый год было зарегистрировано только 1465 случаев заболевания коронавирус и 35 смертей. Но в целом во вторник общее количество случаев заболевания в стране выросла до более чем 635 тысяч человек, при этом погибло более 15 900 человек.

Как и многие его соседей из Юго-Восточной Азии, Вьетнам пытается сдержать крайне заразен вариант дельты Covid. Лишь 5,7% населения Вьетнама были полностью вакцинированы, показала официальная статистика, собранная нашим "Миром в данных".

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