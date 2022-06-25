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Через 20 лет: Украина и Молдова восстанавливают сообщение по железной дороге

Украина подписала соглашение с Молдовой о сообщении по железной дороге

сегодня, 21:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Украина и Молдова возобновляют сообщение по железной дороге. Как сообщают в Министерстве инфраструктуры, из Украины будут двигаться поезда в Молдову через участок Березине — Басарабяска. В последний раз здесь курсировали поезда в 1999 году, протяженность участка 22 километра.

Через 20 лет: Украина и Молдова восстанавливают сообщение по железной дороге

Фото Фейсбук

Между министерствами двух стран 24 июня подписан Меморандум о взаимопонимании по развитию железнодорожного сообщения. В документе прописано, что на участке проведут ремонтные работы и возобновят движение.

Преимуществами такого договора являются возможности для украинских экспортеров перевозить грузы по железной дороге в обход оккупированного россией ПМР (Приднестровье) в дунайские порты Румынии. В частности можно будет экспортировать зерно и другое сырье, завозить больше критического импорта.

По словам Александра Кубракова, министра инфраструктуры Украины, новые соглашения помогут расширить логистическую сеть.

Кроме того, планируется отремонтировать уже имеющийся железнодорожный путь и построить новый между пунктом Джурджулешты на украинско-молдовской границе и румынским портом Галац. Таким образом, Молдова и Румыния выступят странами-транзитерами для украинского экспорта/импорта.

В ближайшее время АО "Укрзализныця" и "Молдавская железная дорога" заключат договор на выполнение работ.

29 июня начнет действовать "транспортный безвиз" между Украиной и ЕС. Водители смогут без разрешения пересекать границу в сторону стран Европейского Союза или между странами ЕС, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Как писал портал, Нацбанк потратил на фиксацию курса доллара на уровне 29,25 гривен за 1 доллар США с 24 февраля 8,5 млрд долларов. Текущий курс занижен, об этом говорится в презентации директора департамента монетарной политики НБУ Владимира Лепушинского. Насколько вырастет курс доллара, рассказали эксперты.



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Источник: https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02M4pYS58Zt4htZnU3q9HV9L6miNc5gpBHzHDtf2p6rKmrhbru9fbptq9PXPMyzHkyl
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