Чемерис: "Преследование Медведчука беспрецедентно для любого демократического государства"

Политические преследования председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука нынешней украинской властью делают его мощнейшей фигурой украинской политики.

Владимир Чемерис - фото из открытых источников

Такое мнение озвучил в интервью для сайта ukraina.ru общественный и политический деятель, правозащитник Владимир Чемерис.

"Это абсолютно точно политическое преследование. Оно беспрецедентно для любого демократического государства – когда лидер наибольшей оппозиционной фракции парламента оказывается под уголовным преследованием", – убежден эксперт.

Правозащитник отметил, что обвинения в так называемой государственной измене очень популярны в современной Украине.

"Люди попадают под эту статью лишь за то, что они высказывают мнение, отличное от точки зрения ультраправых и власти, за их антивоенную позицию, за то, что они написали посты в соцсетях. А Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что по статье за "госизмену" человек должен безальтернативно содержаться в СИЗО", – разъяснил Чемерис.

Общественный деятель добавил, что сейчас этот метод попробовали применить в отношении Медведчука.

"В этом деле очевидны политические мотивы. Главный из них тот, что власть хочет перекроить политический ландшафт в стране, уничтожить главную оппозиционную политическую силу, которая по всем опросам идет голова в голову с правящей партией "Слуга народа", – считает эксперт.

По словам Владимира Чемериса, этим же объясняется и закрытие оппозиционных телеканалов, бенефициаром которых являлся однопартиец Медведчука, народный депутат Украины Тарас Козак.

Политик не верит, что эти действия как-то помогут украинским властям.

"В Украине есть такая традиция: если человека преследуют, то он набирает политические баллы, и, вполне возможно, сейчас мы видим, как появляется новый кандидат в Президенты Украины на следующих выборах – Виктор Медведчук", – высказал предположение Чемерис.

Правозащитник подчеркнул, что санкции в отношении Виктора Медведчука можно назвать очередной победой оппозиционных сил.

"Хотя Медведчук и несколько ограничен в своих передвижениях, он все-таки может комментировать из своего дома и быть участником политического процесса в Украине", – подытожил Владимир Чемерис.





, Печерский районный суд города Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука, которому сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Напомним

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