Чем подкармливать чеснок, чтобы получился щедрый урожай

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Светлана Шкурупий
Чеснок
— вкусный и очень полезный овощ, поэтому, по возможности, его обязательно нужно
высадить на огороде. Но, чтобы урожай получился крупным и сочным, необходимо
знать некоторые секреты, которые, в частности касаются подкормки овощной
культуры.
Чем подкармливать чеснок (фото из открытых источников)
Эксперты
говорят, что удобрения нужны растениям для активного роста и развития, но
"подкармливать" чеснок нужно своевременно. Чем это лучше делать,
чтобы собрать щедрый урожай?
Аммиачная селитра
Весной
для подкормки чеснока можно использовать аммиачную селитру, потому что в ней
меньше азота, а значит риск того, что чеснок пожелтеет, меньший. А еще
аммиачная селитра лучше всасывается при низких температурах, поэтому ее нужно
применять в мае. Сначала нужно сделать раствор и провести обычный полив, чтобы
увлажнилась почва. Затем на каждый квадратный метр посадок вносится по 30
граммов аммиачной селитры.
Сульфат магния
Это
удобрение — вторая подкормка для овоща. В нем содержится фосфор, а это важный
элемент, ведь при его дефиците корневая система чеснока развивается плохо.
Эксперты рекомендуют на квадратный метр посадок использовать 30 граммов
сульфата магния.
Монокалийфосфат
Это
самое концентрированное водорастворимое безхлорное фосфорно-калийное удобрение.
Его стоит применять спустя месяц после второй подкормки чеснока. На овощной
культуре уже должны появится не менее 7 листочков. Сначала увлажняете
удобрением почву, а потом по 30 граммов вносите на квадратный метр.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Михаил Гинзбург
рассказал, почему чеснок необходимо добавлять в рацион и назвал его два
уникальных свойства.
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