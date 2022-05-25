logo

BTC/USD

29435.85

ETH/USD

1947.94

LTC/USD

68.60

USD/UAH

36.40

EUR/UAH

38.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Чем подкармливать чеснок, чтобы получился щедрый урожай
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем подкармливать чеснок, чтобы получился щедрый урожай

Опытные огородники рассказали, чем стоит подкармливать чеснок, чтобы получился богатый и крупный урожай

сегодня, 05:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Чеснок — вкусный и очень полезный овощ, поэтому, по возможности, его обязательно нужно высадить на огороде. Но, чтобы урожай получился крупным и сочным, необходимо знать некоторые секреты, которые, в частности касаются подкормки овощной культуры.

Чем подкармливать чеснок, чтобы получился щедрый урожай

Чем подкармливать чеснок (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что удобрения нужны растениям для активного роста и развития, но "подкармливать" чеснок нужно своевременно. Чем это лучше делать, чтобы собрать щедрый урожай?

Аммиачная селитра

Весной для подкормки чеснока можно использовать аммиачную селитру, потому что в ней меньше азота, а значит риск того, что чеснок пожелтеет, меньший. А еще аммиачная селитра лучше всасывается при низких температурах, поэтому ее нужно применять в мае. Сначала нужно сделать раствор и провести обычный полив, чтобы увлажнилась почва. Затем на каждый квадратный метр посадок вносится по 30 граммов аммиачной селитры.

Сульфат магния

Это удобрение — вторая подкормка для овоща. В нем содержится фосфор, а это важный элемент, ведь при его дефиците корневая система чеснока развивается плохо. Эксперты рекомендуют на квадратный метр посадок использовать 30 граммов сульфата магния.

Монокалийфосфат

Это самое концентрированное водорастворимое безхлорное фосфорно-калийное удобрение. Его стоит применять спустя месяц после второй подкормки чеснока. На овощной культуре уже должны появится не менее 7 листочков. Сначала увлажняете удобрением почву, а потом по 30 граммов вносите на квадратный метр.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почему чеснок необходимо добавлять в рацион и назвал его два уникальных свойства.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belnovosti.by/sad-i-ogorod/chesnok-vyrastaet-sochnym-i-krupnym-glavnoe-znat-kogda-vnosit-podkormki
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!