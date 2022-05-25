Чем подкармливать чеснок, чтобы получился щедрый урожай

Чеснок — вкусный и очень полезный овощ, поэтому, по возможности, его обязательно нужно высадить на огороде. Но, чтобы урожай получился крупным и сочным, необходимо знать некоторые секреты, которые, в частности касаются подкормки овощной культуры.

Чем подкармливать чеснок (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что удобрения нужны растениям для активного роста и развития, но "подкармливать" чеснок нужно своевременно. Чем это лучше делать, чтобы собрать щедрый урожай?

Аммиачная селитра

Весной для подкормки чеснока можно использовать аммиачную селитру, потому что в ней меньше азота, а значит риск того, что чеснок пожелтеет, меньший. А еще аммиачная селитра лучше всасывается при низких температурах, поэтому ее нужно применять в мае. Сначала нужно сделать раствор и провести обычный полив, чтобы увлажнилась почва. Затем на каждый квадратный метр посадок вносится по 30 граммов аммиачной селитры.

Сульфат магния

Это удобрение — вторая подкормка для овоща. В нем содержится фосфор, а это важный элемент, ведь при его дефиците корневая система чеснока развивается плохо. Эксперты рекомендуют на квадратный метр посадок использовать 30 граммов сульфата магния.

Монокалийфосфат

Это самое концентрированное водорастворимое безхлорное фосфорно-калийное удобрение. Его стоит применять спустя месяц после второй подкормки чеснока. На овощной культуре уже должны появится не менее 7 листочков. Сначала увлажняете удобрением почву, а потом по 30 граммов вносите на квадратный метр.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почему чеснок необходимо добавлять в рацион и назвал его два уникальных свойства.

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