Чем опасно традиционное празднование Рождества - ВОЗ

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Кириєнко Анна
Представительница ВОЗ Мария Ван Керхе рассказала об опасности, которая кроется в традиционном праздновании Рождества. Об этом сообщает информагентство УНН.
Фото: Gazeta.ru
По словам Марии, в период пандемии не существует варианта традиционного празднования с нулевым риском заражений. Поэтому от собраний с родственниками, дружеских посиделок и корпоративов в этом году стоит отказаться.
Больше всего от празднований может пострадать старшее поколение.
Представитель ВОЗ заявила, что каждый сам решает, как проводить Рождество. Но каждый сам берет на себя и ответственность за здоровье свое и других. Ведь менее уязвимые люди могут за один визит заразить более уязвимых.
Мария Ван Керхе предлагает обычные посиделки заменить видеоконференциями. Сейчас это самый безопасный вариант.
Мария Ван Керхе также посоветовала воздержаться от новогодних поездок и перенести их на лучшие времена.
Сайт "Комментарии" напоминает, что в ВОЗ сообщили о разработке альтернативной формы вакцины против коронавируса.
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