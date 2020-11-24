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Чем опасно традиционное празднование Рождества - ВОЗ

В ВОЗ просят воздержаться от многолюдных празднеств

сегодня, 10:15
Автор:

Кириєнко Анна

Представительница ВОЗ Мария Ван Керхе рассказала об опасности, которая кроется в традиционном праздновании Рождества. Об этом сообщает информагентство УНН.

Чем опасно традиционное празднование Рождества - ВОЗ

Фото: Gazeta.ru

По словам Марии, в период пандемии не существует варианта традиционного празднования с нулевым риском заражений. Поэтому от собраний с родственниками, дружеских посиделок и корпоративов в этом году стоит отказаться.

Больше всего от празднований может пострадать старшее поколение.

Представитель ВОЗ заявила, что каждый сам решает, как проводить Рождество. Но каждый сам берет на себя и ответственность за здоровье свое и других. Ведь менее уязвимые люди могут за один визит заразить более уязвимых.

Мария Ван Керхе предлагает обычные посиделки заменить видеоконференциями. Сейчас это самый безопасный вариант.

"Даже если вы не можете праздновать вместе в этом году, можно найти способы отпраздновать, когда все это закончится", — сказала американский эксперт.

Мария Ван Керхе также посоветовала воздержаться от новогодних поездок и перенести их на лучшие времена.

Сайт "Комментарии" напоминает, что в ВОЗ сообщили о разработке альтернативной формы вакцины против коронавируса.




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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1904259-vooz-zasterigaye-vid-traditsiynogo-svyatkuvannya-rizdva
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