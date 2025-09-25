Чем опасен законопроект №14057: действительно ли свободе СМИ может наступить конец

21 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14057, предусматривающий масштабные изменения в Гражданском кодексе Украины. Документ сразу же вызвал критику со стороны журналистского сообщества и правозащитников и стал предметом острых дискуссий. По их мнению, принятие законопроекта приведет к цензуре, самоцензуре и массовым судебным процессам против медиа, что фактически заблокирует независимые журналистские расследования в Украине. В то же время спикер Верховной рады Руслан Стефанчук успокаивает, подчеркивая, что беспокойство преувеличено. Есть ли угроза для деятельности независимых медиа от этого законопроекта? Почему журналисты говорят об угрозе цензуры? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Законопроект №14057: что будет со свободой слова

Появление данного законопроекта считаю оправданным

Глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отметил, что, если объективно прочитать этот законопроект, то он не несет угрозы ни свободе слова, ни установлению цензуры, ни другим дополнительным санкциям в отношении журналистов или так называемых журналистов.

"Объективно этот законопроект, наоборот, добавляет дополнительные механизмы для того, чтобы можно было урегулировать вопросы, связанные с распространением недостоверной информации или информации, не соответствующей действительности, а также причинению вреда, чести деловой репутации лица, фигурирующего в тех или иных публикациях и вместо того, чтобы подавать иски в суд, это можно будет урегулировать. Тем более все эти нормы и так существуют в Гражданском кодексе и в принципе применяются. Поэтому объективно не совсем понятна такая бурная реакция некоторых журналистов относительно этого законопроекта. При этом они так и не объясняют, какие именно права и реально какой нормой может быть нарушено", – отметил эксперт.

Ростислав Кравец отметил, что определенные журналисты просто пытаются манипулировать этой темой, чтобы и дальше бесконтрольно распространять непосредственно любую информацию, не имеющую никакого отношения к реальности.

"На сегодняшний день этот законопроект, о котором идет речь, не содержит ни одной нормы, которая бы увеличивала какую-то ответственность. Напротив, он позволяет урегулировать вопросы, если журналисты или так называемые журналисты распространили недостоверную информацию. Что касается права на забвение, то объективно его давным-давно нужно уже вводить в Украине. Существует множество решений Европейского суда по правам человека, существуют соответствующие законы в Соединенных Штатах Америки, которые дают право физическому лицу по устранению информации о нем. В данном случае я считаю это также оправданным. Потому что человек не может всю жизнь постоянно подвергаться какой-либо критике, тем более, если он не занимает каких-то государственных должностей", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Никто не собирается сразу наказывать всех журналистов

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко так прокомментировал ситуацию:

"Как бы это непопулярно не звучало, но это палка в двух концах. С одной стороны, мы говорим о свободе слова, но можно ли правом одного нарушать право другого? И в этом случае человек по которому хотят предоставить неподтвержденную информацию, незащищен. В качестве примера можно взять случай, когда человека задержали сотрудники правоохранительных органов. И тут же в некоторых СМИ появились фотография этого человека, фамилия, должность и т.д. Где граница между информированием общества и защитой этого человека? При том, что лицо не признано преступником".

Интереснее всего, продолжает адвокат, когда будет оправдательный приговор, ни один журналист не зайдет на свой сайт и не удалит эту информацию. Ему все равно, а интернет все сохранит.

Эксперт говорит, что в его практике были случаи обвинения людей на сомнительных сайтах.

"И, когда истец идет в суд и просит опровергнуть эту информацию, то никто от СМИ даже не хочет приходить. Всегда удобно говорить о наступлении на свободу слова, но нужно думать прежде, чем писать. Следует взвешенно подходить к подаче той или иной информации. И потому называть это попыткой какого-то давления на СМИ я бы не стал. Я бы это назвал, скорее всего, попыткой оградить человека от голословных обвинений. Точка сиденья определяет точку зрения. Но в журналистской среде хорошо знают, что есть заказные публикации, есть пиар-кампании", – отметил эксперт.

Он добавляет, при этом не нужно думать, что приняли закон и сразу всех журналистов начнут наказывать. Есть суд, где можно доказать свою правоту.

"Если вы, как объект этой публикации, хотите себя защитить, потому что считаете, что эта публикация нарушает ваши права и законные интересы, вы должны иметь инструменты для защиты. Закон вам дает следующие инструменты. Вы идете в суд в гражданский процесс, то есть после обращения в суд автоматически информация не признается недостоверной. Обязанность доказывания лежит на истце. Процесс состязательный и журналист должен отрицать, но сразу же истец оказывается в невыгодном положении, потому что ему нужно доказывать, что эта информация неправдива. А, если журналист докажет, что эта информация правдива, то ему бояться нечего. Тогда возникает вопрос, действительно ли этот законопроект такой плохой?", – задается вопросом Сергей Войченко.

Подытоживая эксперт отметил, что порядок должен быть. И в нормальных странах человек должен иметь право на защиту.

"Человек имеет право на профессию. И здесь журналистов никто не ограничивает, просто государство позволяет защищаться от сомнительных людей в этой профессии", – резюмировал адвокат.

