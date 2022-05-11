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Чем не стоит удобрять картофель, если хотите богатый урожай

Эксперты рассказали, какими удобрениями не стоит подкармливать клубни картофеля, чтобы получить богатый урожай

сегодня, 03:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Особое место на огороде всегда уделяется картофелю, потому что этот овощ вкусный, полезный и один из самых популярных на нашем столе. Но, чтобы получить богатый урожай, необходимо использовать различные удобрения. Однако, с этим процессом нужно быть осторожнее, чтобы не навредить овощной культуре.

Чем не стоит удобрять картофель, если хотите богатый урожай

Удобрения для картофеля / Фото: depositphotos

Опытные огородники рассказали, какие удобрения не стоит использовать для подкормки клубней картофеля, если хотите получить хороший урожай.

Картофельные очистки

Остатки от овоща могут стать ценным органическим удобрением, но только если они выглядят абсолютно здоровыми. В противном случае они могут вызвать заражения растений или овощных культур. Вообще, эксперты говорят, что картофельными очистками хорошо удобрять ягодные кустарники, а вот пасленовые культуры (помидоры, картофель, баклажаны) не стоит.

Древесный пепел

Это средство также применяют для обогащения грунта, но картофель, который растет на нейтральных или щелочных почвах, нельзя посыпать древесной золой, потому что растение может заболеть.

Свежие опилки

Эксперты считают свежие опилки отличным органическим удобрением, но есть нюанс. Чтобы разложиться, им нужен азот, а брать они его будут из почвы. В итоге картофель может испытывать дефицит этого важного элемента.

Дрожжи

Дрожжи считаются довольно сильным стимулирующим средством, способствующим развитию огородных культур. Но оно может помочь лишь нарастить ботву, а сам картофель получится рыхлым.

Рыбные остатки

Данное удобрение действительно полезно для картофеля, но только в перепрелом виде. В сыром это лишь привлечет вредителей и заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как вырастить богатый урожай картофеля.


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Источник: https://ukr.media/garden/443325/
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