Чем грозит украинцам отказ от прививки, — объясняет эксперт

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Политический эксперт Александр Москалюк рассказал о юридических коллизиях, возникающих в период пандемии и законное ли требование прохождения вакцинации. Об этом известно из программы "Парламент Сегодня".

В настоящее время продолжаются дискуссии в обществе по поводу того, чьи права больше нарушаются тех, кто вакцинировался или тех, кто не вакцинировался. Некоторые говорят, что заставлять делать прививки не могут.

Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву, подчеркнул, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Согласно приказу Минздрава требование вакцинации законно.

"С точки зрения того, является ли это конституционным, есть проблема баланса интересов и прав людей, не желающих вакцинироваться и тех, кто хочет иметь определенный уровень общественного здоровья. Ответ на этот вопрос может дать однозначно только Конституционный суд", – подчеркнул эксперт.

Многие политики во время разговора и обсуждения законности обязательной вакцинации ссылаются на решение Европейского суда по правам человека за апрель 2021 года. В решении говорится, что вакцинация обязательна, если этого требует ситуация.

Как объясняет Александр Москалюк, практика конституционных судов во всех странах сейчас только формируется. Поэтому принимаются противоречивые решения в зависимости от государства.



Эксперт рассказал, что, например, конституционный суд Испании принял решение о неконституционности введения локдауна. Федеративный суд Баварии постановил в марте 2020 года, что если есть решение общепризнанного института Коха о необходимости введения ограничений из-за эпидемии, то требования карантина конституционны. В США не столь однозначная практика, но большинство судов признают, что вакцинация является обязательной. Если человек хочет отказаться, то должен предоставлять справку о результатах ПЦР-теста.

"Сложно дать какой-то однозначный ответ, потому что человечество не сталкивалось с подобным фактически 100 лет. Вопрос к власти состоит в том, что в идеальном варианте нужно было вводить чрезвычайное положение, чтобы это в большей степени соответствовало Конституции. Ограничение передвижения требует согласования с разделом вторым Конституции Украины, где указано, что соответствующие права могут быть ограничены в условиях чрезвычайного или военного положения. Перед введением ограничения передвижения нужно было вводить чрезвычайное положение. Это было бы правильнее ", — отметил Александр Москалюк.

Однако в Конституции закреплена и обязанность государства защищать здоровье граждан, в том числе эта защита, очевидно, предусматривает принятие таких мер с ограничением передвижения, уточнил он.

По словам эксперта, идеальной правовой системы нет. Все равно есть коллизия: право одного человека и права многих. Каждая правовая система решает этот вопрос на основании определенных традиций. Для Китая характерен приоритет коллектива, на Западе привыкли, что ряд прав не может быть ограничен.

Хотя, если сравнивать Украину в период карантина с другими странами Европы, то у нас с карантинными ограничениями было больше свободы, чем в большинстве европейских стран, говорит эксперт.



" Не верю, что у нас настолько сознательные граждане. Поэтому говорить, что все будут вакцинированы или не будет злоупотреблений в этой сфере не стоит. Если не все придерживаются ПДД, то почему будет по-другому с вакцинацией?", — отмечает Москалюк.

По его мнению, в Украине есть три категории граждан. Первая — это определенная группа, которая боится привиться, вторая группа — это антивакцинаторы. Третья – люди, привыкшие откладывать все на последний момент. Но какое соотношение между этими категориями неизвестно.

Политический эксперт говорит, что украинцам следует осознавать, чем грозит отказ от вакцинации. Для него лично было три фактора и мотива сделать прививку.

"Меня несколько факторов стимулировало. Я не хотел, чтобы моя болезнь могла привести к болезни других людей — это был самый главный стимул. Я не боялся заболеть сам. Но я боялся, что это может повлиять на кого-то и будут летальные исходы, и потом я бы себя чувствовал психологически тяжело. Во-вторых, я понимал, что придет момент, когда будет невозможно передвигаться без сертификата. В-третьих, хотел свободно путешествовать" , — отметил эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", Михаил Радуцкий уверен, что в состоянии войны ослабление Украины за счет пандемии на руку агрессору.

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