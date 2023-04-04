Чем грозит решение ряда стран ОПЕК сократить добычу нефти – кто от этого выиграет

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 1,65 млн баррелей в сутки. Решение назвали превентивной мерой с целью "поддержать стабильность на рынке". Ограничения начнут действовать в мае и действовать до конца 2023 года. После того, как стало известно об этом решении, нефть марки Brent поднялась в стоимости на 4-5% (до $86,44) в начале сессии, тогда как цены на нефть российского сорта Urals выросли лишь на 0,57% (до $49,08 за баррель). О чем говорит решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти? Кому оно на руку, кто пострадает, как это отразится на РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Добыча нефти. Фото: из открытых источников

Согласно прогнозам аналитиков мирового рынка, цена на нефть продолжит расти

Эксперт по энергетическим вопросам, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассуждает так:

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"Данное решение ОПЕК+, если судить по комментариям разных сторон, было достаточно неожиданным. Хоть мотивы основных добытчиков нефти предельно ясны. Прежде всего, это желание повысить цены на нефть, которые серьезно снизились за последние полгода. К примеру, если в начале 2023-го баррель стоил 85 долларов, то в марте цена проваливалась и до 70 долларов. Это не устраивает добытчиков. Отсюда решение о сокращении добычи нефти, что уже привело к поднятию цены на нее. Уже вчера она была снова 85 долл, а согласно прогнозам аналитиков мирового рынка, будет повышение до 90 долларов и выше".

Саудовская Аравия как основной игрок, крупнейший добытчик в мире, заинтересована в увеличении своих доходов. Сыграет это на руку и России, считает эксперт.

По его словам, от такого шага пострадает весь мир. Начнется рост цен на топливо, тогда как в последнее время имелась тенденция к их уменьшению (после шока 2022 года – это была одна из серьезны побед Запада в войне с РФ, энергетической в том числе).

"Интересна будет реакция США как наиболее заинтересованно стороны в стабильности нефтяного рынка, – считает Сергей Куюн. – Посмотрим, предпримут ли Штаты какие-то меры, чтобы нивелировать сокращение добычи нефти и привязанное к этому повышение цен на топливо".

Формально в РФ говорят, что у них доходы от продажи нефти упали на 49%, но такого быть не может

Ситуация намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, отмечает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Существуют разные интересы в этом дивом мире по поводу цены на нефть. Падение ее для нефтедобывающих стран (в первую очередь касается Саудовской Аравии) нежелательно. Отсюда – соответствующие решения об уменьшении объемов добычи. Как следствие – скачок цены. Было ожидание падения мировой экономики. Из-за этого нефть просела. Чтобы она не дешевела еще больше, ОПЕК+ пошел на те самые меры, которые мы сейчас обсуждаем", – поясняет эксперт.

Комментируя ситуацию с российской нефтью, он отметил, что с ее легальной торговлей (та, которая идет официально, через легальные компании по страхованию, по предоставлению соответствующего флота) ничего особо не поменялось. Как было 49-51 долл за баррель, так и есть.

"При прайс-кепе (ценовое ограничение, или предельная цена) в 60 долл – всё как бы красиво. Формально в РФ говорят, что у них доходы от продажи нефти упали на 49%. Но такого быть не может, – уверен Олег Пендзин. – Прямая арифметика показывает, что тот теневой флот, который запустили россияне, те схемы миксования нефти, которые они сегодня применяют – дают возможность продавать неофициально достаточно большой объем нефти. Формируются какие-то теневые фонды для соответствующих платежей. Тем самым обходятся санкционные ограничения. И мы не видим реальный доход от торговли российской нефтью. Соответственно, не увидим и того, как реально повлияет на это решение ОПЕК+. Однозначно было бы хорошо, чтобы контроль за исполнением санкций стал более жестким".

Более длительный период высоких цен может привести к падению спроса на нефть, и выровнять баланс спроса и предложения

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква рассказал, что изменения в таких товарах как нефть очень тяжело предсказать.

"Суть в том, что их влияние на мировую экономику очень многогранное, – подчеркивает он. – Но основная идея обсуждаемого шага ОПЕК+ в том, что снижение предложения нефти, скорее всего, приведет к росту цен на нее. Мы уже увидели рост с 79,8 долл на момент объявления этого решения – до 85,6 доллара за баррель для Brent на данный момент".

Денис Саква отмечает, что рост цен на нефть в долгосрочной перспективе может привести к росту цен на топливо, всплеску инфляции. Это может подтолкнуть центральные банки к более агрессивному поднятию ставок, а экономики – к скатыванию в рецессию.

"Более длительный период высоких цен может привести к падению спроса на нефть, и выровнять баланс спроса и предложения. Выигрывают от этого страны-производители нефти, проигрывают потребители, – поясняет эксперт. – Сложно сказать, будет ли от этого решения позитив для России. Это специальный случай, а цены на российскую нефть находятся под влиянием санкций. Всё меньше желающих иметь с ней дело. Поэтому позитивный эффект от роста цен на нефть может обойти российскую экономику стороной".

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