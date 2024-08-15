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Человек, одетый в военную форму, устроил стрельбу на улице: есть раненые

Полицейские Тернопольщины задержали вооруженного мужчину, стрелявшего по людям

сегодня, 18:14
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Черновалова Кристина

В селе Добрыводы Тернопольской области произошла страшная трагедия. 45-летний мужчина в военной форме, житель Житомирской области, открыл огонь по местным жителям, в результате чего два человека погибли, а еще трое получили ранения. Информацию об инциденте подтвердила Национальная полиция.                                                                                      

Человек, одетый в военную форму, устроил стрельбу на улице: есть раненые

Полицейские Тернопольщины задержали вооруженного мужчину, стрелявшего по людям

По словам очевидцев, нападающий внезапно начал стрелять по людям, что повлекло за собой панику и хаос. Жители пытались скрываться и спасти свою жизнь. "Никто не ожидал, что обычный день может превратиться в такой ужас", — рассказывает местный житель.        

Полиция быстро отреагировала на происшествия и задержала стрелка с поличным. В настоящее время он находится под стражей, а следствие продолжает выяснять мотивы его действий. Среди раненых женщина с критическими травмами, ее состояние оценивается как тяжелое.    

“Устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении полиции.

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Источник: https://t.me/UA_National_Police/26702
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