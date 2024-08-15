Человек, одетый в военную форму, устроил стрельбу на улице: есть раненые

В селе Добрыводы Тернопольской области произошла страшная трагедия. 45-летний мужчина в военной форме, житель Житомирской области, открыл огонь по местным жителям, в результате чего два человека погибли, а еще трое получили ранения. Информацию об инциденте подтвердила Национальная полиция.

Полицейские Тернопольщины задержали вооруженного мужчину, стрелявшего по людям

По словам очевидцев, нападающий внезапно начал стрелять по людям, что повлекло за собой панику и хаос. Жители пытались скрываться и спасти свою жизнь. "Никто не ожидал, что обычный день может превратиться в такой ужас", — рассказывает местный житель.

Полиция быстро отреагировала на происшествия и задержала стрелка с поличным. В настоящее время он находится под стражей, а следствие продолжает выяснять мотивы его действий. Среди раненых женщина с критическими травмами, ее состояние оценивается как тяжелое.

“Устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении полиции.

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