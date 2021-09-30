Человечеству озвучили предел продолжительности жизни

После 110 лет жизни риск смерти от тех или иных причин перестает увеличиваться. Таким образом, по мнению исследователей из Швейцарии и Швеции, в частности, при определенных условиях человек может жить вечно. Статья ученых опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Продолжительность жизни, фото с открытых источников

Исследователи пришли к выводу, что нет никаких признаков увеличения смертности в возрасте старше 110 лет, и, следовательно, нет никаких указаний на конечный верхний предел продолжительности жизни человека. Ученые также не обнаружили различий в смертности между мужчинами и женщинами или между популяциями из регионов и стран, таких как Япония, США или Европа. Эти выводы поразительны, но небольшой размер этой версии IDL и отсутствие баланса между подгруппами ограничивали статистические возможности для обнаружения таких различий.

Итальянский национальный статистический институт (ISTAT) недавно создал важную новую базу данных, содержащую индивидуально подтвержденные даты рождения и время выживания в днях для всех жителей Италии, которым в какой-то момент с 1 января 2009 года по 31 декабря 2015 года было не менее 105 лет. Используя расширенные инструменты анализа выживаемости, ученые обнаружили, что показатели смертности в этом наборе данных "достигают плато или почти достигают его после 105 лет", и обнаружили небольшой, но статистически значимый когортный эффект.

По оценкам исследователей, при соответствующем уровне развития медицины человек будет способен дожить минимум до 130 лет уже в XXI веке. Однако этот шанс один на миллион.



Ранее портал "Комментарии" информировал, что ученые рассчитали максимально возможную продолжительность жизни людей. Британские и американские ученые изобрели специальный тест, как определять общий уровень физиологической устойчивости организма. Данный текст назвали DOSI — индикатором динамического состояния организма. Он показывает скорость старения и позволяет оценить теоретическую продолжительность жизни конкретного человека и людей в целом.





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