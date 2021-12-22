Чего ожидать от погоды в Украине 22 декабря: синоптики озвучили прогноз

В среду, 22 декабря, в Украине вновь произойдет изменение в погоде. На смену снегу, который вчера окутал всю страну, придет облачная погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине. Фото из открытых источников

По данным синоптиков, в этот день на территории всей Украины ожидается облачная погода. Снега, дождей и мокрого снега завтра не предвидится ни в одной части страны. Однако морозы пока не отступают.

Согласно прогнозу, в северных областях 22 декабря ожидается минусовая погода. До -8 будет днем, а к ночи температура воздуха упадет до 13 градусов ниже 0.

В центральных областях днем будет немного теплее — до -6 градусов. Ночью в центре Украины будет до -11.. -13 градусов.

В западной части Украины температура воздуха днем будет от -3 до -5 градусов. Ночью от -7 до -9 градусов. Отмечается, что в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ночью температура упадет до -14 градусов. В Житомирской области ожидается от -11 до -13 градусов.

В восточных областях синоптики обещают до -10 градусов днем и до -12.. -14 градусов ночью.

На Юге страны температура воздуха днем ожидается до -4 градусов. К ночи столбик термометра упадет до -10 градусов.

К слову, самая холодная ночь, по данным синоптиков, завтра ожидается в Харьковской области. Как сообщается в Укргидрометцентре, к ночи в Харькове и области будет до 17 градусов мороза.

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