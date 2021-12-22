logo

BTC/USD

49250.39

ETH/USD

4046.24

LTC/USD

157.57

USD/UAH

27.31

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Чего ожидать от погоды в Украине 22 декабря: синоптики озвучили прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Чего ожидать от погоды в Украине 22 декабря: синоптики озвучили прогноз

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря

сегодня, 02:10
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В среду, 22 декабря, в Украине вновь произойдет изменение в погоде. На смену снегу, который вчера окутал всю страну, придет облачная погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. 

Чего ожидать от погоды в Украине 22 декабря: синоптики озвучили прогноз

Погода в Украине. Фото из открытых источников

По данным синоптиков, в этот день на территории всей Украины ожидается облачная погода. Снега, дождей и мокрого снега завтра не предвидится ни в одной части страны. Однако морозы пока не отступают.

Согласно прогнозу, в северных областях 22 декабря ожидается минусовая погода. До -8 будет днем, а к ночи температура  воздуха упадет до 13 градусов ниже 0. 

В центральных областях днем будет немного теплее — до -6 градусов. Ночью в центре Украины будет до -11.. -13 градусов. 

В западной части Украины температура воздуха днем будет от -3 до -5 градусов. Ночью от -7 до -9 градусов. Отмечается, что в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ночью температура упадет до -14 градусов. В Житомирской области ожидается от -11 до -13 градусов. 

В восточных областях синоптики обещают до -10 градусов днем и до -12.. -14 градусов ночью. 

На Юге страны температура воздуха днем ожидается до -4 градусов. К ночи столбик термометра упадет до -10 градусов. 

К слову, самая холодная ночь, по данным синоптиков, завтра ожидается в Харьковской области. Как сообщается в Укргидрометцентре, к ночи в Харькове и области будет до 17 градусов мороза. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Израиле разбушевался шторм "Кармель". Страну накрыли дожди, снегопады и сильные ветры. На горе Хермон выпало до десяти сантиметров снега у основания и до 30 сантиметров на вершине.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что наводнения в Малайзии, что вызваны проливными дождями убивают людей и остается и оставляют после себя руины. В настоящее время известно о 15 погибших в результате непогоды. Наибольшее число жертв разбушевавшейся стихии было зафиксировано в Паханге и Селангорне. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!