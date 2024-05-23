Чего больше всего боятся миллиардеры в США: война не на первом месте

Для богатейших семей мира главный риск в течение следующих пяти лет – большая война, но не для США. Там семейные кланы не ужасаются от слова "винья", но они больше боятся высоких налогов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствует исследование швейцарского банка UBS.

Доллары. Фото: из открытых источников

В общем, самые мощные "семейные офисы" (фирмы, созданные самыми богатыми кланами мира для управления активами и богатством) больше всего боятся большого геополитического конфликта. Такой ответ дали 62% опрошенных. Далее следуют климатические изменения (49%) и долговый кризис (48%). Речь идет о опасениях в среднесрочной перспективе.

Риски войны в Европе ощущаются сильнее, чем в других регионах мира.

Около 71% европейских "семейных офисов" назвали геополитический конфликт главным в течение следующих пяти лет.

С другой стороны Атлантического океана ситуация несколько иная. Хотя американские миллиардеры признают риск конфликта в ближайшее время, в более длительной перспективе для них большим риском является повышение налогов.

Интересно, что в Японии и Южной Корее оценивают риски примерно так же, как в Европе, а для семейных офисов Юго-Восточной Азии, как и США, налоги на первом месте.

В отчете UBS собраны ответы 320 респондентов, средний чистый капитал каждой семьи-участника составил $2,6 млрд. Исследование проводилось с января по март 2024 года.

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