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Часть Украины накроют заморозки: синоптик рассказала, где будет холоднее всего

В Украину придут ночные морозы. Прогноз погоды на 24 февраля

24 февраля 2022, 00:00
Автор:

Денис Подставной
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В четверг в некоторые области Украины вернутся небольшие ночные морозы. Также несколько областей ожидают осадки в виде дождя. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. 

Часть Украины накроют заморозки: синоптик рассказала, где будет холоднее всего

Погода в Украине 24 февраля. Фото из открытых источников

По данным синоптика, утром 24 февраля небольшие осадки ожидаются в Запорожской области, в Крыму, а также в южных районах Донбасса. В остальных областях в этот день погода будет теплой и солнечной. 

Температура воздуха в южной части страны поднимется до +10 градусов днем. В остальных — от +3 до +7 градусов. В столице — до +5 и, по словам Диденко, возможен небольшой дождь днем. Ночью температура воздуха упадет до -2 градусов. 

На сайте Укргидрометцентра отмечается, что "минусы" затронут также Харьковскую область. В ночь на 24 февраля температура упадет до -4 градусов. До -2 градусов синоптики передают в Луганской, Черкасской, Кропивницкой, Сумской и Ужгородской областях. До -1 градуса стоит ожидать в Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской и Черновицкой областях. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что психологи рассказали, какие два правила помогут партнерам значительно улучшить свою личную жизнь и сделать ее гармоничной.

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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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