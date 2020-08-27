Часть Украины накроет циклон (карта)

Сегодня часть Украины накроют дожди и грозы. Как рассказали в Гидрометцентре, циклон накроет Киев, Сумы, Чернигов, Черкассы, а также все западные области (смотри карту).

Так, согласно прогнозу синоптиков, прохладнее всего в этот день - от +21-го до +23-х градусов - будет в Киеве, Львове, Луцке и Ровно. А вот жарче всего сегодня в Одессе, Херсоне, Николаеве и Симферополе: +30 тепла.

Завтра температура воздуха будет аналогичной, а циклон накроет Чернигов, Сумы, Полтаву и Харьков. Однако затем до конца недели в Украине будет солнечно, а в некоторых областях даже до +33-х жары.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!