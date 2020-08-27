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Часть Украины накроет циклон (карта)

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды до конца августа

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня часть Украины накроют дожди и грозы. Как рассказали в Гидрометцентре, циклон накроет Киев, Сумы, Чернигов, Черкассы, а также все западные области (смотри карту).

Так, согласно прогнозу синоптиков, прохладнее всего в этот день - от +21-го до +23-х градусов - будет в Киеве, Львове, Луцке и Ровно. А вот жарче всего сегодня в Одессе, Херсоне, Николаеве и Симферополе: +30 тепла. 

Часть Украины накроет циклон (карта)

Завтра температура воздуха будет аналогичной, а циклон накроет Чернигов, Сумы, Полтаву и Харьков. Однако затем до конца недели в Украине будет солнечно, а в некоторых областях даже до +33-х жары.

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