Часть украинцев может потерять субсидии: что известно

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Черновалова Кристина
Тысячи украинцев рискуют остаться без жилищных субсидий и льгот из-за безответственности некоторых объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и коммунальных предприятий. Об этом предупреждает Министерство социальной политики Украины.
Некоторые украинцы могут остаться без субсидии
По данным ведомства, ряд ОСМД и коммунальных служб систематически игнорируют требование подавать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) информацию, необходимую для расчета и назначения субсидий. Это приводит к тому, что украинцы, имеющие право на государственную помощь, не могут ее получить.
Ситуация осложняется тем, что несмотря на возможность подачи документов на субсидии онлайн и автоматический перерасчет их размера, отсутствие информации от ОСМД блокирует весь процесс.
Министерство отмечает, что на портале электронных услуг ПФУ созданы специальные кабинеты для поставщиков жилищно-коммунальных услуг, в частности для ОСМД. Это позволяет государству оперативно обмениваться данными с коммунальщиками и быстро назначать субсидии.
Напомним, что Министерство социальной политики начало инициативу, которая может существенно улучшить жизнь многих людей. Эта инициатива заключается в внедрении финансовой поддержки для аренды жилья внутриперемещенными лицами (ВПЛ). В настоящее время инициатива находится на стадии утверждения
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