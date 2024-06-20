Часть украинцев может потерять субсидии: что известно

Тысячи украинцев рискуют остаться без жилищных субсидий и льгот из-за безответственности некоторых объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и коммунальных предприятий. Об этом предупреждает Министерство социальной политики Украины.

Некоторые украинцы могут остаться без субсидии

По данным ведомства, ряд ОСМД и коммунальных служб систематически игнорируют требование подавать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) информацию, необходимую для расчета и назначения субсидий. Это приводит к тому, что украинцы, имеющие право на государственную помощь, не могут ее получить.

"Из-за такого бездействия люди могут стать заложниками ситуации, когда Пенсионный фонд не получит всю или часть информации, необходимой для назначения жилищно-коммунальных субсидий. Как следствие, нуждающиеся в финансовой помощи не получат жилищных субсидий или льгот на жилищно-коммунальные услуги" , – отмечают в Министерстве социальной политики.

Ситуация осложняется тем, что несмотря на возможность подачи документов на субсидии онлайн и автоматический перерасчет их размера, отсутствие информации от ОСМД блокирует весь процесс.

Министерство отмечает, что на портале электронных услуг ПФУ созданы специальные кабинеты для поставщиков жилищно-коммунальных услуг, в частности для ОСМД. Это позволяет государству оперативно обмениваться данными с коммунальщиками и быстро назначать субсидии.

Напомним, что Министерство социальной политики начало инициативу, которая может существенно улучшить жизнь многих людей. Эта инициатива заключается в внедрении финансовой поддержки для аренды жилья внутриперемещенными лицами (ВПЛ). В настоящее время инициатива находится на стадии утверждения