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Церкви в Украине лишают права на бронирование священников: какие причины

В пресс-службе Сухопутных войск Украины отметили, что бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при условии выполнения всех определенных ГЭСС требований

сегодня, 15:11
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Кравцев Сергей

Религиозным организациям в Украине предоставили право бронировать от мобилизации священников. Но далеко не все организации соответствуют критериям. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск Украины, в состав которых входят ТЦК.

Церкви в Украине лишают права на бронирование священников: какие причины

Бронирование священников. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) утвердила перечень критически важных религиозных организаций, позволяющий бронирование.

"Бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при условии выполнения всех определенных ГЭСС требований, включая официальное трудоустройство, пребывание на воинском учете в ТЦК и СП, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации", — говорится в сообщении.

По информации Сухопутных войск, только 7736 религиозных организаций будут иметь право на бронирование 100% священников. Всего в Украине 30 тысяч организаций.

Среди причин отказа: зарегистрированы после 26 декабря 2024 года; с местонахождением на временно оккупированной территории; несоответствие уставу; не внесены в реестр неприбыльных организаций; не подали отчеты.

Стоит напомнить, в декабре 2024 года Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Согласно постановлению, могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденному ГЭСС". Забронированы могут быть все 100% священнослужителей религиозных организаций.

В Украине сейчас действует три крупнейшие церкви Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь и УПЦ Московского патриархата. Известно, что только в УПЦ Московского патриархата сейчас 12,5 тысяч священников.

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Источник: https://www.facebook.com/UALandForces/posts/pfbid02aPyqRooKmCaWFa5fUZbNzg3VyCE3Tx2VifRSbi2hF1vNhR9Yv8EwNWBZRbFAx5mVl?rdid=WVnmnz5m4gtFpe6b
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