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Церковный праздник 9 июля: что запрещается делать в этот день

Что отмечают в мире и Украине 9 июля 2022 года

сегодня, 12:35
Автор:

Анастасия
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9 июля в церковном календаре — праздник Давид Земляничник и христианский день памяти Давида Солунского.

Церковный праздник 9 июля: что запрещается делать в этот день

Праздники 9 июля - фото из открытых источников

Давид Солунский принял постриг в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Во второй половине V века он пришёл в город Салоники, где поселился в шалаше под миндалевым деревом. В нем он провел около 70 лет, предаваясь аскетическим упражнениям. 

Что отмечают в мире 9 июля

• Всемирный день уничтожения оружия;

• День сахарного печенья; 

• День посадки деревьев – Камбоджа;

• День веры в единорогов

• День моды.

Приметы

• Если день выдался солнечным — до осени продержится хорошая погода;

• Если 9 июля идёт дождь, то весь сентябрь будет дождливым;

• Считают, если зажечь белую свечу на Давида Земляничника, то весь год будет достаток в доме.

Что нельзя делать 9 июля

• В этот день девушкам нельзя умываться простой водой, так как это может привести к проблемам с кожей; 

• Запрещено в этот день примерять чужие украшения, а особенно, обручальные кольца;

• 9 июля не рекомендуется легкомысленно обращаться с огнем и отказывать в помощи нуждающимся.

Именины 9 июля

Католические: Вероника, Зенон.

Православные: Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые рассказали, какой бы была жизнь на Земле, если бы небесные огоньки никогда не загорались, а космос навечно остался бы холодной темной пустотой. 

Также издание "Комментарии" информировало о том, как правильно приготовить сочные котлетыЧтобы котлеты получились вкусными и сочными, важно учитывать несколько деталей, о которых часто забывают хозяйки.

Новостной сайт "Комментарии" ранее писал о том, что врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, чем можно заменить в рационе гречневую крупу, назвав несколько альтернатив. 



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