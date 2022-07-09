Церковный праздник 9 июля: что запрещается делать в этот день

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Анастасия
9 июля в церковном календаре — праздник Давид Земляничник и христианский день памяти Давида Солунского.
Праздники 9 июля - фото из открытых источников
Давид Солунский принял постриг в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Во второй половине V века он пришёл в город Салоники, где поселился в шалаше под миндалевым деревом. В нем он провел около 70 лет, предаваясь аскетическим упражнениям.
Что отмечают в мире 9 июля
• Всемирный день уничтожения оружия;
• День сахарного печенья;
• День посадки деревьев – Камбоджа;
• День веры в единорогов
• День моды.
Приметы
• Если день выдался солнечным — до осени продержится хорошая погода;
• Если 9 июля идёт дождь, то весь сентябрь будет дождливым;
• Считают, если зажечь белую свечу на Давида Земляничника, то весь год будет достаток в доме.
Что нельзя делать 9 июля
• В этот день девушкам нельзя умываться простой водой, так как это может привести к проблемам с кожей;
• Запрещено в этот день примерять чужие украшения, а особенно, обручальные кольца;
• 9 июля не рекомендуется легкомысленно обращаться с огнем и отказывать в помощи нуждающимся.
Именины 9 июля
Католические: Вероника, Зенон.
Православные: Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые рассказали, какой бы была жизнь на Земле, если бы небесные огоньки никогда не загорались, а космос навечно остался бы холодной темной пустотой.
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