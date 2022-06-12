Какой была бы жизнь на Земле, если бы исчезло Солнце

Солнце — наше центральное светило и огромный источник энергии, благодаря которой наша планета получает свет и тепло. Эта звезда оказывает важное влияние на организм человека и все живое, что есть на нашей Земле. Ученые предположили, какой была бы жизнь, если бы нам "выключили свет".

Жизнь без Солнца (фото из открытых источников)

Солнце оказывает на организм человека, как положительное, так и негативное действие. Если долгое время пребывать на жаре, то можно получить солнечные ожоги, которые могут стать причиной развития серьезного заболевания. Но в то же время, благодаря Солнцу мы получаем витамин D, который организм использует для переработки калия и кальций, что важны для укрепления костной системы. Плюс ко всему, как считают эксперты, солнечный свет помогает эмоциональному благополучию человека.

Что касается природы, то благодаря солнцу происходит фотосинтез - процесс, при котором растения используют солнечный свет для преобразования углекислого газа и воды в кислород и сахар. А кислород жизненно необходим всему, кто дышит.

Фотосинтез нужен растениям для производства сахара, который важен для роста, а люди и животные употребляют их, чтобы выживать. Растения составляют основу рациона человека, и без солнца, обеспечивающего их рост, мы бы голодали.

Помимо этого, Солнце создает условия, необходимые для жизни на планете. Тепло является силой гидрологического цикла, испаряя воду, выпадающую в виде дождя, и питая реки и озера, которые используются для поддержания жизни растений.

Без смены дня и ночи, и неравномерного нагрева атмосферы солнечным светом не было бы ветра. В таком случае, и любая испарившаяся вода, в конечном итоге, выпадала бы ровно в то месте, откуда она испарилась, а не рассеивалась по всему миру. Солнечное тепло также делает Землю идеальным местом для жизни. Без него все бы быстро замерзло.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые показали будущее Солнца.

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