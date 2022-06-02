Церковный праздник 2 июня: что нельзя делать в этот день

Каждый год этот церковный праздник передвигается по календарю в зависимости от даты Пасхи. 2 июня 2022 православные христиане отмечают Вознесение Господне. Через 10 дней наступает другой большой праздник для верующих – Троица. Вознесение приходится на 40 день после Воскресения Христового, Троица – на 50 день.

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Наши предки соблюдали некоторые правила празднования и обрядов. Считается, что с утра надо было умыться росой, она обладала целебными свойствами. Верили, что в этот день можно найти среди облачков образ ягненка.



Пытались не заниматься рукоделием в большие церковные праздники, не делать тяжелую работу. Женщины пекли блины, пироги с зеленым луком и сладкие "лестницы" из теста. Эти фигурные изделия после освящения, по некоторым поверьям, оставляли на полях для лучшего урожая. Эту функцию оберега выполняла и веточка березы вкопана в огороде и украшена лентами. Оберегом для двора служили скорлупы писанок, которые прикапывали по углам, для дома – снесенное курицей в этот день яйцо, его нужно было хранить под крышей весь год.

На праздник кормили и одаривали бедных и нищих. Так же в этот день ходили на могилы и приносили с собой печенье. Вечером разводили костры и водили хороводы (колоски).



Запрещалось на Вознесение ссориться и выносить сор из избы, сорить на улице. Также нельзя в этот день, по народным поверьям, стричься, шить и выполнять тяжелую работу. Были и приметы – дождливый день означал неурожай и эпидемии.

Как писал портал "Комментарии", в Украине будут отмечать новый государственный праздник 28 июля.

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