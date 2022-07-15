Церковный праздник 15 июля: что можно и нельзя делать

Как передает портал "Комментарии", в православном календаре 15 июля – день памяти святого Фотия. Святитель Фотий был митрополитом Киевским и всея Руси. Многие годы он поднимал духовное значение, материальную обеспеченность и благолепие храмов. Благосостояние Церкви позволяло святителю Фотию оказывать большую помощь оскудевшему Константинопольскому Патриархату, укреплять международное значение Православной Церкви и государства. Он также написал много посланий и поучений, среди которых "Чин избрания и поставления епископов", "Поучение о важности священного сана и обязанностях священнослужителей", а также "Духовное завещание"‎.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

В этот день, когда на календаре ровно средина лета наши предки обращали внимание на поведение природы. К примеру, обращали внимание, если желтые листочки на деревьях, значит осень и зима будут ранними. Если после дождя рыба выпрыгивает из водоема, вечер будет тёплым. Увидеть себя во сне плачущим — хороший знак, подсознание очищается от накопленного негатива. Приснилась дорога — тоже неплохо, вы не стоите на месте. Сон оставил неприятное ощущение — пора заняться своим здоровьем.

Что можно делать 15 июля

В эту дату можно браться за любую работу и завершать начатые дела — высшие силы принесут успех в делах и помогут добиться желаемого. Православные верующие могут помолиться святому Фотию о защите родных и близких, а также о помощи в насущных делах.

Что сегодня нельзя делать

Народные поверья гласят, что 15 июля не рекомендуется много разговаривать, особенно, в негативном ключе — могут начаться проблемы с зубами. Также нельзя пересаживать растения и плодовые деревья — не приживутся. Незамужним девушкам не рекомендуется оставлять немытую посуду, иначе будущий муж окажется с плохой репутацией.

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