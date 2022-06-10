Церковный праздник 10 июня: что запрещается делать в этот день

В пятницу, 10 июня, православные чтят память преподобного Никиты Исповедника. Что можно и категорически нельзя делать в этот день?

Церковный и народный праздник 10 июня (фото из открытых источников)

Известно, что преподобный Никита Исповедник вел праведную жизнь, проповедовал Божье Слово, помогал нуждающимся и заступался за тех, кого обижали. Он боролся с ересью, призывал людей принять христианство, за что был избит и отправлен в ссылку в один из палестинских монастырей. Там он скончался. Говорят, что его мощи обладают исцеляющей силой.

В народе этот день называют "Никитин день" или праздник "Никиты Гусятника". Так его прозвали за то, что согласно поверью, он является защитником маленьких гусят. Он оберегает их от различных хищников.

Наши предки 10 июня выполняли различные ритуалы, чтобы обезопасить свое жилище и урожай. Люди верили, что облака на небе превращаются в светлых духов, которые могут повлиять на урожайность различных культур, поэтому читали молитвы с просьбой о защите.

Что нельзя делать 10 июня?

- не открывайте сегодня дверь настежь в доме, особенно этот запрет касается незамужней девушки, потому что она долго еще будет одинока;

- нельзя ссориться, провоцировать скандалы и сплетничать;

- нельзя решать какие-то важные финансовые вопросы, иначе можно прогореть и понести крупные потери;

- воздержитесь от приготовления изысканных блюд. Чем сложнее будет рецепт, тем запутанней станет личная жизнь.

Приметы 10 июня

- тихая и безоблачная погода в этот день сулит хороший урожай;

- если пчелы летают роем и гудят — будет хорошая погода;

- много муравьев на муравейнике – к ясной погоде.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какого числа в июне отмечается праздник Троицы.

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